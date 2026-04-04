  • Savcılıktan İsmail Yüksek kararı! Bahis soruşturmasında adı geçiyordu

Savcılıktan İsmail Yüksek kararı! Bahis soruşturmasında adı geçiyordu

'Futbolda bahis' iddiasına ilişkin yürütülen soruşturmada adı geçen Fenerbahçeli futbolcu İsmail Yüksek hakkında takipsizlik kararı verildi.

Haber Giriş Tarihi: 04.04.2026 11:45
Haber Güncellenme Tarihi: 04.04.2026 11:46
Kaynak: Haber Merkezi
hurhaber.com
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca futbolda bahis iddiasına ilişkin yürütülen soruşturmada, İsmail Yüksek hakkındaki soruşturma tamamlandı.

Savcılık, "6222 sayılı yasaya muhalefet" ve "dolandırıcılık" suçlarından Yüksek hakkında "kovuşturmaya yer olmadığına" dair karar verdi.

Kararda, Yüksek'in maçın seyrine doğrudan ya da dolaylı etkisi olacak şekilde bahis yaptığına dair delil bulunmadığı, yasal bahis sitelerinde kupon yaptığına dair veri olmadığı kaydedildi.

