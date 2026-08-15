Savcılık soruşturma başlattı! Özlem Gültekin'in ölümü şüpheli bulundu
Savcılık soruşturma başlattı! Özlem Gültekin'in ölümü şüpheli bulundu
Haber spikeri Erhan Çelik ile boşanma aşamasında olduğu bilinen doktor Özlem Gültekin 14 Ağustos'ta sabah saatlerinde kliniğinde geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. İzmir'de son yolculuğuna uğurlanan Özlem Gültekin'in ölümü şüpheli bulunarak soruşturma başlatıldı.
Haber Giriş Tarihi: 15.08.2026 15:29
Haber Güncellenme Tarihi: 15.08.2026 15:30
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
48 yaşındaki Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Özlem Gültekin, 14 Ağustos'ta sabah saatlerinde kliniğinde geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.
Haber spikeri Erhan Çelik ile boşanma aşamasında olduğu bilinen bir çocuk annesi Gültekin'in acı haberi, sosyal medya hesabından duyuruldu.
Özlem Gültekin'in cenazesi, İzmir Karşıyaka'da bulunan Hacı Mustafa Beşikçioğlu Camii'ne getirildi.
ŞÜPHELİ ÖLÜME SORUŞTURMA
Kliniğinde hareketsiz halde bulunan ve kaldırıldığı hastanede müdahalelere rağmen kurtarılamayan Gültekin'in (48) cenazesi, dün Hacı Mustafa Beşikçioğlu Camisi'nde kılınan namazın ardından Örnekköy Mezarlığı'nda toprağa verildi.
Öte yandan, savcılık Gültekin'in ölümüne ilişkin soruşturma başlattı.
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Savcılık soruşturma başlattı! Özlem Gültekin'in ölümü şüpheli bulundu
Haber spikeri Erhan Çelik ile boşanma aşamasında olduğu bilinen doktor Özlem Gültekin 14 Ağustos'ta sabah saatlerinde kliniğinde geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. İzmir'de son yolculuğuna uğurlanan Özlem Gültekin'in ölümü şüpheli bulunarak soruşturma başlatıldı.
48 yaşındaki Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Özlem Gültekin, 14 Ağustos'ta sabah saatlerinde kliniğinde geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.
Haber spikeri Erhan Çelik ile boşanma aşamasında olduğu bilinen bir çocuk annesi Gültekin'in acı haberi, sosyal medya hesabından duyuruldu.
Özlem Gültekin'in cenazesi, İzmir Karşıyaka'da bulunan Hacı Mustafa Beşikçioğlu Camii'ne getirildi.
ŞÜPHELİ ÖLÜME SORUŞTURMA
Kliniğinde hareketsiz halde bulunan ve kaldırıldığı hastanede müdahalelere rağmen kurtarılamayan Gültekin'in (48) cenazesi, dün Hacı Mustafa Beşikçioğlu Camisi'nde kılınan namazın ardından Örnekköy Mezarlığı'nda toprağa verildi.
Öte yandan, savcılık Gültekin'in ölümüne ilişkin soruşturma başlattı.
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