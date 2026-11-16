İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül ve ailesiyle bağlantılı olduğu iddia edilen kara para aklama faaliyetlerine ilişkin yürütülen soruşturmada 9 şüpheli hakkında tutuklama kararı verildi. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan 15 kişiden 9'u tutuklama, 6'sı ise adli kontrol talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edilmişti. Hakimlik, tutuklanması talep edilen 9 şüphelinin cezaevine gönderilmesine karar verdi.
Haber Giriş Tarihi: 16.11.2026 23:19
Haber Güncellenme Tarihi: 16.11.2026 23:21
Kaynak:
HÜRHABER
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında 13 Kasım 2026 tarihinde 19 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildiği bildirildi. Soruşturmanın, kara para aklama iddiaları ile örgüt üyeliği ve rüşvet suçlamalarını kapsadığı aktarıldı.
Gözaltına alınan 15 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Savcılık tarafından yapılan değerlendirme sonucunda 9 şüphelinin tutuklanması, 6 şüpheli hakkında ise adli kontrol hükümlerinin uygulanması talep edildi.
Hakimlik 9 şüpheli hakkında tutuklama kararı verdi
Savcılığın tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk ettiği 9 şüpheli hakkında karar açıklandı. Hakimlik, şüphelilerin tutuklanmasına hükmetti.
Tutuklama kararı verilen isimler şöyle:
Ahmet Tunç Akan
Emin Eres
Ramazan Elmas
Yılmaz Güney
Burak Utku Çelebi
Arda Ali Can
Rıza Selim Demir
Alper Gündüz
Elif Gülhan Eskicioğlu
Tutuklama kararı verilen şüphelilerin cezaevine gönderildiği bildirildi. Adli kontrol talebiyle hakimliğe sevk edilen diğer 6 kişi hakkındaki kararın ayrıntıları ise paylaşılan bilgilerde yer almadı.
Soruşturmada üç ayrı suçlama bulunuyor
Soruşturma kapsamında şüphelilere örgüte üye olma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama ve rüşvet suçlamalarının yöneltildiği belirtildi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü dosyada, söz konusu suçlamalarla bağlantılı olduğu değerlendirilen kişilerin işlemleri sürdürülüyor. Paylaşılan bilgilerde suçlamaların hangi şüpheliye hangi somut eylemler üzerinden yöneltildiğine ilişkin ayrıntı bulunmuyor.
Tutuklama kararı, şüpheliler hakkında verilen bir koruma tedbiri niteliği taşıyor. Bu karar, yöneltilen suçlamaların kesinleştiği veya kişilerin mahkûm edildiği anlamına gelmiyor.
Soruşturmada sonraki süreç bekleniyor
Soruşturmanın başlangıcında 19 kişi hakkında gözaltı kararı verilirken adliyeye sevk edilen şüpheli sayısı 15 olarak açıklandı. Hakimlik aşamasında 9 kişi hakkında tutuklama kararı verildi.
Adli kontrol talebiyle sevk edilen 6 şüphelinin durumu ile gözaltı kararı verilen diğer kişiler hakkındaki işlemlere ilişkin yeni bilgiler henüz paylaşılmadı. Soruşturmanın ilerleyen aşamalarında savcılık ve yargı makamlarının açıklamaları takip edilecek.
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Sarıgül soruşturmasında 9 şüpheli tutuklandı
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül ve ailesiyle bağlantılı olduğu iddia edilen kara para aklama faaliyetlerine ilişkin yürütülen soruşturmada 9 şüpheli hakkında tutuklama kararı verildi. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan 15 kişiden 9'u tutuklama, 6'sı ise adli kontrol talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edilmişti. Hakimlik, tutuklanması talep edilen 9 şüphelinin cezaevine gönderilmesine karar verdi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında 13 Kasım 2026 tarihinde 19 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildiği bildirildi. Soruşturmanın, kara para aklama iddiaları ile örgüt üyeliği ve rüşvet suçlamalarını kapsadığı aktarıldı.
Gözaltına alınan 15 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Savcılık tarafından yapılan değerlendirme sonucunda 9 şüphelinin tutuklanması, 6 şüpheli hakkında ise adli kontrol hükümlerinin uygulanması talep edildi.
Hakimlik 9 şüpheli hakkında tutuklama kararı verdi
Savcılığın tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk ettiği 9 şüpheli hakkında karar açıklandı. Hakimlik, şüphelilerin tutuklanmasına hükmetti.
Tutuklama kararı verilen isimler şöyle:
Ahmet Tunç Akan
Emin Eres
Ramazan Elmas
Yılmaz Güney
Burak Utku Çelebi
Arda Ali Can
Rıza Selim Demir
Alper Gündüz
Elif Gülhan Eskicioğlu
Tutuklama kararı verilen şüphelilerin cezaevine gönderildiği bildirildi. Adli kontrol talebiyle hakimliğe sevk edilen diğer 6 kişi hakkındaki kararın ayrıntıları ise paylaşılan bilgilerde yer almadı.
Soruşturmada üç ayrı suçlama bulunuyor
Soruşturma kapsamında şüphelilere örgüte üye olma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama ve rüşvet suçlamalarının yöneltildiği belirtildi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü dosyada, söz konusu suçlamalarla bağlantılı olduğu değerlendirilen kişilerin işlemleri sürdürülüyor. Paylaşılan bilgilerde suçlamaların hangi şüpheliye hangi somut eylemler üzerinden yöneltildiğine ilişkin ayrıntı bulunmuyor.
Tutuklama kararı, şüpheliler hakkında verilen bir koruma tedbiri niteliği taşıyor. Bu karar, yöneltilen suçlamaların kesinleştiği veya kişilerin mahkûm edildiği anlamına gelmiyor.
Soruşturmada sonraki süreç bekleniyor
Soruşturmanın başlangıcında 19 kişi hakkında gözaltı kararı verilirken adliyeye sevk edilen şüpheli sayısı 15 olarak açıklandı. Hakimlik aşamasında 9 kişi hakkında tutuklama kararı verildi.
Adli kontrol talebiyle sevk edilen 6 şüphelinin durumu ile gözaltı kararı verilen diğer kişiler hakkındaki işlemlere ilişkin yeni bilgiler henüz paylaşılmadı. Soruşturmanın ilerleyen aşamalarında savcılık ve yargı makamlarının açıklamaları takip edilecek.
Kaynak: HÜRHABER
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