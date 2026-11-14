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Şanlıurfa'da 176 kilogram uyuşturucu ele geçirildi

Şanlıurfa'da düzenlenen operasyonda 176 kilogram esrar ele geçirildi, 5 şüpheli gözaltına alındı.

Haber Giriş Tarihi: 14.11.2026 11:02
Haber Güncellenme Tarihi: 14.11.2026 11:02
Kaynak: Haber Merkezi
hurhaber.com
Şanlıurfa'da 176 kilogram uyuşturucu ele geçirildi

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığınca narkotik suçlarla mücadele kapsamında başlatılan çalışmalar sürüyor.

Ekiplerce belirlenen adreslerde yapılan aramalarda 176 kilogram esrar ile 17 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Gözaltına alınan 5 şüpheli, işlemleri için İl Jandarma Komutanlığına götürüldü.

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