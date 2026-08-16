Resmi Gazete’de kritik atamalar ve görevden almalar
Resmi Gazete’de kritik atamalar ve görevden almalar
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla yayımlanan atama kararları Resmi Gazete’de yer aldı. Kararlar kapsamında Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Ticaret Bakanlığında çeşitli görevlere atamalar yapılırken bazı üst düzey isimler görevden alındı. Yeni görevlendirmelerle birlikte ilgili kurumların yönetim kadrolarında yapılan değişiklikler yürürlüğe girdi.
Haber Giriş Tarihi: 16.08.2026 09:32
Haber Güncellenme Tarihi: 16.08.2026 09:34
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığında açık bulunan Dış İlişkiler Genel Müdür Yardımcılığı görevine Zeynep Bilgin Eraslan atandı.
Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdür Yardımcısı ve Yönetim Kurulu Üyesi Fazlı Uncu ile Genel Müdür Yardımcısı Muhammet Safa Topuz ise görevden alındı.
Alevi-Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanlığına atamalar
Karar kapsamında Alevi-Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanlığı Danışma Kurulu üyeliklerine yeni isimler atandı.
Danışma Kurulunda Metin Tarhan, Selahattin Özgündüz, Serdar Gazi Karababa, Timur Can Ulusoy, Davut Eskiocak, Eşref Doğan, Hacı Dursun Gümüşoğlu, Yahya Kalender, Alemdar Mustafa Yalçın, Hüseyin Uğurlu ve Muharrem Ercan görevlendirildi.
Kültür ve Turizm Bakanlığı Yatırım ve İşletmeler Genel Müdür Yardımcısı Emin Özkan da görevden alındı. Özkan’ın yerine Cenk Ahmet Oğuzsoy atandı.
Ticaret Bakanlığında bölge müdürlükleri değişti
Ticaret Bakanlığında Doğu Anadolu Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürü Temel Akkuş ile Gürbulak Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürü Metin Gürbüz görevden alındı.
Uludağ Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğüne İstanbul Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürü Hayrettin Yıldırım, İstanbul Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğüne ise Ege Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürü Mehmet Enver Kök atandı.
Doğu Anadolu Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğüne Doğu Akdeniz Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürü Alp Giray getirildi. Kararda ayrıca Kaçkar Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğüne de Alp Giray’ın atandığı belirtildi.
Orta Akdeniz Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğüne Kaçkar Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürü Ersin Başaran, Doğu Karadeniz Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğüne ise Orta Karadeniz Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürü Osman Göllüce atandı.
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Resmi Gazete’de kritik atamalar ve görevden almalar
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla yayımlanan atama kararları Resmi Gazete’de yer aldı. Kararlar kapsamında Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Ticaret Bakanlığında çeşitli görevlere atamalar yapılırken bazı üst düzey isimler görevden alındı. Yeni görevlendirmelerle birlikte ilgili kurumların yönetim kadrolarında yapılan değişiklikler yürürlüğe girdi.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığında açık bulunan Dış İlişkiler Genel Müdür Yardımcılığı görevine Zeynep Bilgin Eraslan atandı.
Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdür Yardımcısı ve Yönetim Kurulu Üyesi Fazlı Uncu ile Genel Müdür Yardımcısı Muhammet Safa Topuz ise görevden alındı.
Alevi-Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanlığına atamalar
Karar kapsamında Alevi-Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanlığı Danışma Kurulu üyeliklerine yeni isimler atandı.
Danışma Kurulunda Metin Tarhan, Selahattin Özgündüz, Serdar Gazi Karababa, Timur Can Ulusoy, Davut Eskiocak, Eşref Doğan, Hacı Dursun Gümüşoğlu, Yahya Kalender, Alemdar Mustafa Yalçın, Hüseyin Uğurlu ve Muharrem Ercan görevlendirildi.
Kültür ve Turizm Bakanlığı Yatırım ve İşletmeler Genel Müdür Yardımcısı Emin Özkan da görevden alındı. Özkan’ın yerine Cenk Ahmet Oğuzsoy atandı.
Ticaret Bakanlığında bölge müdürlükleri değişti
Ticaret Bakanlığında Doğu Anadolu Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürü Temel Akkuş ile Gürbulak Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürü Metin Gürbüz görevden alındı.
Uludağ Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğüne İstanbul Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürü Hayrettin Yıldırım, İstanbul Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğüne ise Ege Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürü Mehmet Enver Kök atandı.
Doğu Anadolu Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğüne Doğu Akdeniz Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürü Alp Giray getirildi. Kararda ayrıca Kaçkar Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğüne de Alp Giray’ın atandığı belirtildi.
Orta Akdeniz Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğüne Kaçkar Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürü Ersin Başaran, Doğu Karadeniz Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğüne ise Orta Karadeniz Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürü Osman Göllüce atandı.
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