Prof. Dr. İlber Ortaylı'nın vefatı sonrası dikkat çeken vasiyeti
Prof. Dr. İlber Ortaylı'nın vefatı sonrası dikkat çeken vasiyeti
İlber Ortaylı'nın vefatı sonrası daha önce açıkladığı vasiyeti yeniden gündeme geldi. Ünlü tarihçi mezarıyla ilgili tercihinin Gelibolu olduğunu söylemişti.
Haber Giriş Tarihi: 13.03.2026 19:55
Haber Güncellenme Tarihi: 13.03.2026 19:58
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
Türkiye’nin önde gelen tarihçilerinden Prof. Dr. İlber Ortaylı, bir süredir tedavi gördüğü hastanede 13 Mart 2026 tarihinde 79 yaşında hayatını kaybetti. Sağlık sorunları nedeniyle hastanede tedavi gören Ortaylı’nın son günlerde durumunun ağırlaştığı ve yoğun bakımda entübe edildiği öğrenildi. Vefat haberinin ardından daha önce katıldığı bir programda açıkladığı vasiyeti yeniden gündeme geldi.
Vasiyeti yeniden gündeme geldi
Katıldığı bir televizyon programında kendisine yöneltilen “Mezarınızla ilgili bir vasiyetiniz var mı?” sorusuna İlber Ortaylı, mezarının Gelibolu’da olmasını istediğini belirtmişti.
Ortaylı, programda yaptığı açıklamada “Var, mezarım herhalde Gelibolu'da olur. Burada istemiyorum, kalabalık sevmem” ifadelerini kullanmıştı. Bu açıklama, vefat haberinin ardından kamuoyunda yeniden paylaşılmaya başladı.
Ailesinden ilk açıklama geldi
İlber Ortaylı’nın ailesi tarafından yapılan açıklamada, 13 Mart 2026 tarihinde hayatını kaybettiği bildirildi. Açıklamada Ortaylı’nın uzun süredir devam eden ve giderek karmaşıklaşan sağlık sorunlarıyla mücadele ettiği ifade edildi.
Aile tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
“Ailemizin büyüğü İlber Ortaylı’yı 13 Mart 2026 gününde kaybettik. Uzun süren ve giderek karmaşıklaşan sağlık sorunlarına rağmen hayata duyduğu merakı, insanlarla bir arada olma arzusu hiç azalmadı ve gücü yettiğince bildiği gibi yaşadı. Okurları, öğrencileri ve sevenleri onu hiçbir akademisyene nasip olmayacak büyüklükte bir sevgi ve saygıyla sarmaladılar. Onun adına derin bir şükran duyuyoruz. Cenazesiyle ilgili bilgileri daha sonra paylaşacağız.”
Cenaze törenine ilişkin detayların ilerleyen günlerde aile tarafından duyurulması bekleniyor.
Sizlere daha iyi hizmet sunabilmek adına sitemizde çerez konumlandırmaktayız. Kişisel verileriniz, KVKK ve GDPR
kapsamında toplanıp işlenir. Sitemizi kullanarak, çerezleri kullanmamızı kabul etmiş olacaksınız.
En son gelişmelerden anında haberdar olmak için 'İZİN VER' butonuna tıklayınız.
Prof. Dr. İlber Ortaylı'nın vefatı sonrası dikkat çeken vasiyeti
İlber Ortaylı'nın vefatı sonrası daha önce açıkladığı vasiyeti yeniden gündeme geldi. Ünlü tarihçi mezarıyla ilgili tercihinin Gelibolu olduğunu söylemişti.
Türkiye’nin önde gelen tarihçilerinden Prof. Dr. İlber Ortaylı, bir süredir tedavi gördüğü hastanede 13 Mart 2026 tarihinde 79 yaşında hayatını kaybetti. Sağlık sorunları nedeniyle hastanede tedavi gören Ortaylı’nın son günlerde durumunun ağırlaştığı ve yoğun bakımda entübe edildiği öğrenildi. Vefat haberinin ardından daha önce katıldığı bir programda açıkladığı vasiyeti yeniden gündeme geldi.
Vasiyeti yeniden gündeme geldi
Katıldığı bir televizyon programında kendisine yöneltilen “Mezarınızla ilgili bir vasiyetiniz var mı?” sorusuna İlber Ortaylı, mezarının Gelibolu’da olmasını istediğini belirtmişti.
Ortaylı, programda yaptığı açıklamada “Var, mezarım herhalde Gelibolu'da olur. Burada istemiyorum, kalabalık sevmem” ifadelerini kullanmıştı. Bu açıklama, vefat haberinin ardından kamuoyunda yeniden paylaşılmaya başladı.
Ailesinden ilk açıklama geldi
İlber Ortaylı’nın ailesi tarafından yapılan açıklamada, 13 Mart 2026 tarihinde hayatını kaybettiği bildirildi. Açıklamada Ortaylı’nın uzun süredir devam eden ve giderek karmaşıklaşan sağlık sorunlarıyla mücadele ettiği ifade edildi.
Aile tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
“Ailemizin büyüğü İlber Ortaylı’yı 13 Mart 2026 gününde kaybettik. Uzun süren ve giderek karmaşıklaşan sağlık sorunlarına rağmen hayata duyduğu merakı, insanlarla bir arada olma arzusu hiç azalmadı ve gücü yettiğince bildiği gibi yaşadı. Okurları, öğrencileri ve sevenleri onu hiçbir akademisyene nasip olmayacak büyüklükte bir sevgi ve saygıyla sarmaladılar. Onun adına derin bir şükran duyuyoruz. Cenazesiyle ilgili bilgileri daha sonra paylaşacağız.”
Cenaze törenine ilişkin detayların ilerleyen günlerde aile tarafından duyurulması bekleniyor.
Çok Okunanlar