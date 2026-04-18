Okula yıldırım düştü: Ölen çocuklar var

Diyarbakır’ın Ergani ilçesinde sağanak yağıştan korunmak için ağacın altına sığınan üç kuzene yıldırım çarptı. Talihsiz olayda 15 yaşındaki iki çocuk yaşamını yitirirken, bir çocuğun tedavisi hastanede sürüyor.
Haber Giriş Tarihi: 18.04.2026 14:20
Haber Güncellenme Tarihi: 18.04.2026 14:21
Diyarbakır’ın Ergani ilçesine bağlı Çiçeközü Mahallesi’nde meydana gelen olayda, sağanak yağış sırasında bir ağacın altına sığınan Kasım Yıldırım (15), Serkan Yıldırım (15) ve Mehmet Yıldırım’a (15) yıldırım isabet etti. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.
Müdahalelere rağmen kurtarılamadılar
Ağır yaralı olarak Ergani Devlet Hastanesi’ne kaldırılan çocuklardan Kasım Yıldırım ve Serkan Yıldırım, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Durumu ağır olan Mehmet Yıldırım ise ilk müdahalesinin ardından Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edilerek tedavi altına alındı.
Mahalle yasa boğuldu
Görgü tanıklarının ifadelerine göre, kuzenlerin okul çevresinde bulundukları sırada yıldırımın isabet ettiği öğrenildi. Acı haberi alan aile fertleri hastane önünde sinir krizi geçirirken, hayatını kaybeden kuzenlerin otopsi işlemlerinin ardından mahalle mezarlığında toprağa verileceği belirtildi.
Jandarma ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.
