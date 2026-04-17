Okul saldırılarına yönelik provokatif paylaşımlara tutuklama kararı
Okul saldırılarına yönelik provokatif paylaşımlara tutuklama kararı
Antalya’nın Alanya ilçesinde, okul saldırılarıyla ilgili asılsız ve provokatif paylaşımlarda bulundukları iddiasıyla yakalanan 2 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Haber Giriş Tarihi: 17.04.2026 21:06
Haber Güncellenme Tarihi: 17.04.2026 21:11
Antalya'nın Alanya ilçesinde, okullara yönelik saldırılar hakkında asılsız ve kışkırtıcı paylaşımlar yaptıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı.
Jandarma ekipleri, sosyal medya üzerinden okullara yönelik silahlı saldırıları destekleyen paylaşımlar yapan 10. sınıf öğrencisi H.G.A. (16) ile bölgedeki bir okulun adını zikrederek halk arasında korku ve paniğe yol açacak video ve mesajlar yayımlayan Z.B.A. (19) hakkında yasal işlem başlattı.
Şüpheliler, Alanya'da belirlenen adreslerinde düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.
Jandarmadaki sorgularının tamamlanmasının ardından adli makamlara sevk edilen şüpheliler tutuklandı.
Okul saldırılarına yönelik provokatif paylaşımlara tutuklama kararı
Antalya’nın Alanya ilçesinde, okul saldırılarıyla ilgili asılsız ve provokatif paylaşımlarda bulundukları iddiasıyla yakalanan 2 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Antalya'nın Alanya ilçesinde, okullara yönelik saldırılar hakkında asılsız ve kışkırtıcı paylaşımlar yaptıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı.
Jandarma ekipleri, sosyal medya üzerinden okullara yönelik silahlı saldırıları destekleyen paylaşımlar yapan 10. sınıf öğrencisi H.G.A. (16) ile bölgedeki bir okulun adını zikrederek halk arasında korku ve paniğe yol açacak video ve mesajlar yayımlayan Z.B.A. (19) hakkında yasal işlem başlattı.
Şüpheliler, Alanya'da belirlenen adreslerinde düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.
Jandarmadaki sorgularının tamamlanmasının ardından adli makamlara sevk edilen şüpheliler tutuklandı.
