Nisanda kar sürprizi! Araçlar yolda kaldı

Kars'ta nisanda etkili olan kar yağışı ve tipi ulaşımı aksattı, araçlar yolda kaldı.

Haber Giriş Tarihi: 25.04.2026 09:22
Haber Güncellenme Tarihi: 25.04.2026 09:22
Kaynak: Haber Merkezi
Kentte akşam saatlerinde etkili olan yoğun kar ulaşımda aksamalara neden oldu.

Kars-Ardahan kara yolu Mezra köyü mevkisinde yoğun kar ve tipi nedeniyle bazı tırlar yolda kaldı, bazıları ise makas attı.

Kar kalınlığının 15 santimetreyi geçtiği bölgede bazı araçlar yolda kaldı, bazıları da yoldan çıkarak bariyerlere çarptı.

Kars-Göle kara yolunda ise araçlar kara saplandı. Yoğun tipinin olduğu bölgede sürücüler ilerlemekte güçlük çekti.

İhbar üzerine bölgeye Karayolları 18. Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

