Nişan yolunda can pazarı: Çok sayıda ölü ve yaralı var
Nişan yolunda can pazarı: Çok sayıda ölü ve yaralı var
Diyarbakır-Bingöl karayolu Lice ilçe yol ayrımı Üçyol mevkiinde nişan eğlencesine giderken feci bir kaza gerçekleşti. Minibüs ve otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi hayatını kaybetti, 17 kişi yaralandı.
Haber Giriş Tarihi: 15.08.2026 12:50
Haber Güncellenme Tarihi: 15.08.2026 12:50
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
Lice-Kulp kara yolunda sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen 41 AFM 446 plakalı minibüs, kırsal Karahasan Mahallesi mevkisinde kontrolden çıkarak devrildi.
2 KİŞİ ÖLDÜ, 12 KİŞİ YARALANDI
İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazada, ilk belirlemelere göre 2 kişi hayatını kaybetti, 4'ü ağır 12 kişi yaralandı.
NİŞAN YOLUNDA CAN PAZARI
Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından kentteki hastanelere kaldırıldı.
Minibüsteki yolcuların Diyarbakır'dan Muş'a nişan törenine gitmek için yola çıktıkları öğrenildi.
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Nişan yolunda can pazarı: Çok sayıda ölü ve yaralı var
Diyarbakır-Bingöl karayolu Lice ilçe yol ayrımı Üçyol mevkiinde nişan eğlencesine giderken feci bir kaza gerçekleşti. Minibüs ve otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi hayatını kaybetti, 17 kişi yaralandı.
Lice-Kulp kara yolunda sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen 41 AFM 446 plakalı minibüs, kırsal Karahasan Mahallesi mevkisinde kontrolden çıkarak devrildi.
2 KİŞİ ÖLDÜ, 12 KİŞİ YARALANDI
İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazada, ilk belirlemelere göre 2 kişi hayatını kaybetti, 4'ü ağır 12 kişi yaralandı.
NİŞAN YOLUNDA CAN PAZARI
Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından kentteki hastanelere kaldırıldı.
Minibüsteki yolcuların Diyarbakır'dan Muş'a nişan törenine gitmek için yola çıktıkları öğrenildi.
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