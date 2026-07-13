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Muğla'da hastanenin kazan ve jeneratör dairesinde yangın
Muğla'nın Ortaca ilçesinde devlet hastanesinin kazan ve jeneratör dairesinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
Gölbaşı Mahallesi'ndeki Ortaca Devlet Hastanesi'nin kazan ve jeneratör dairesinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.
Hastane yönetiminin durumu bildirmesi üzerine bölgeye Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri sevk edildi.
Ekipler, 4 itfaiye aracı ve 10 personelle alevlere müdahale etti. Yoğun çalışma sonucu yangın hastanenin ana binasına sıçramadan kontrol altına alındı.
Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.
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