MİT ve Suriye istihbaratından ortak operasyon: Şam'ı hedef alan terör saldırısı engellendi
Suriye İçişleri Bakanlığı: Şam'ı hedef alan terör saldırısı planı engellendi. Operasyon, Genel İstihbarat ve Türk istihbaratı koordinasyonuyla Şam kırsalında gerçekleştirildi. (5 Mart 2026)
Suriye İçişleri Bakanlığı'ndan bir kaynak, SANA'ya yaptığı açıklamada, Şam'ı hedef alan bir terör saldırısı planının engellendiğini duyurdu.
Kaynak, söz konusu planın, Şam kırsalında Güvenlik güçleri tarafından Genel İstihbarat ve Türk istihbaratı ile koordinasyon içinde gerçekleştirilen bir operasyon sonucunda boşa çıkarıldığını belirtti.
