MİT'ten sınır ötesinde DEAŞ operasyonu! Sarı bültenle aranan terörist Türkiye'ye getirildi
MİT'ten sınır ötesinde DEAŞ operasyonu! Sarı bültenle aranan terörist Türkiye'ye getirildi
Milli İstihbarat Teşkilatının (MİT) terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonunda, örgütün sözde Türkiye vilayeti yapılanmasında faaliyet gösteren ve sarı bültenle aranan 'Abdüsselam Türki' kod adlı Talip Güler, yakalanarak Türkiye'ye getirildi.
Haber Giriş Tarihi: 13.07.2026 12:23
Haber Güncellenme Tarihi: 13.07.2026 12:24
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, MİT, DEAŞ terör örgütünün "Faruk Ofisi" olarak bilinen Türkiye vilayeti yapılanmasına yönelik operasyon düzenledi.
TÜRKİYE'YE GETİRİLEN KASIM GÜLER'İN KARDEŞİ OLDUĞU TESPİT EDİLDİ
Yapılan istihbari çalışmalar sonucunda "Abdüsselam Türki" kod adlı Talip Güler'in, 2021 öncesinde DEAŞ'ın sözde "Türkiye vilayeti sorumlusu" ve "Faruk Ofisi"nin sözde finans sorumlusu olarak faaliyet yürüten ve 2021'de düzenlenen operasyonla Türkiye'ye getirilen Kasım Güler'in kardeşi olduğu tespit edildi.
Yürütülen çalışmalar neticesinde sarı bültenle aranan Talip Güler'in 2014 ocak ayında yasa dışı yollarla Suriye'ye geçtiği belirlendi. Güler'in Suriye'deki faaliyetlerini, başta ağabeyi Kasım Güler olmak üzere örgüt sorumlularıyla irtibatlı olarak yürüttüğü saptandı.
Terör örgütü DEAŞ'ın sözde "Türkiye vilayeti sorumlusu" Kasım Güler'in yakalanmasının ardından kardeşi Talip Güler için de çalışmalarını derinleştiren MİT, faaliyetlerini adım adım takip ettiği teröristin çatışma bölgelerinden Türkiye'ye getirilmesini sağladı.
Türkiye'ye getirilen Talip Güler, ifadesinde örgüt adına yürüttüğü faaliyetleri itiraf etti.
Güler ifadesinde, Türkiye'deki radikalleşme sürecine, kaçak yollarla Suriye'ye geçişine, DEAŞ'a katılımına ve geçmiş dönemde sözde finans sorumlusu olarak görev yapan ağabeyi Kasım Güler ile örgüt bünyesinde yürüttüğü faaliyetlere ilişkin detayları anlattı.
MİT tarafından yürütülen bu çalışmalar neticesinde terör örgütü DEAŞ'ın Türkiye'ye yönelik eylem planlamalarının engellenmesi, örgütün unsur kazanımının deşifre edilmesi ve eylem planlamalarının ele geçirilmesi faaliyetlerine kararlılıkla devam edildiği bildirildi.
Sizlere daha iyi hizmet sunabilmek adına sitemizde çerez konumlandırmaktayız. Kişisel verileriniz, KVKK ve GDPR
kapsamında toplanıp işlenir. Sitemizi kullanarak, çerezleri kullanmamızı kabul etmiş olacaksınız.
En son gelişmelerden anında haberdar olmak için 'İZİN VER' butonuna tıklayınız.
MİT'ten sınır ötesinde DEAŞ operasyonu! Sarı bültenle aranan terörist Türkiye'ye getirildi
Milli İstihbarat Teşkilatının (MİT) terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonunda, örgütün sözde Türkiye vilayeti yapılanmasında faaliyet gösteren ve sarı bültenle aranan 'Abdüsselam Türki' kod adlı Talip Güler, yakalanarak Türkiye'ye getirildi.
Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, MİT, DEAŞ terör örgütünün "Faruk Ofisi" olarak bilinen Türkiye vilayeti yapılanmasına yönelik operasyon düzenledi.
TÜRKİYE'YE GETİRİLEN KASIM GÜLER'İN KARDEŞİ OLDUĞU TESPİT EDİLDİ
Yapılan istihbari çalışmalar sonucunda "Abdüsselam Türki" kod adlı Talip Güler'in, 2021 öncesinde DEAŞ'ın sözde "Türkiye vilayeti sorumlusu" ve "Faruk Ofisi"nin sözde finans sorumlusu olarak faaliyet yürüten ve 2021'de düzenlenen operasyonla Türkiye'ye getirilen Kasım Güler'in kardeşi olduğu tespit edildi.
Yürütülen çalışmalar neticesinde sarı bültenle aranan Talip Güler'in 2014 ocak ayında yasa dışı yollarla Suriye'ye geçtiği belirlendi. Güler'in Suriye'deki faaliyetlerini, başta ağabeyi Kasım Güler olmak üzere örgüt sorumlularıyla irtibatlı olarak yürüttüğü saptandı.
TALİP GÜLER, İFADESİNDE ÖRGÜT ADINA YÜRÜTTÜĞÜ FAALİYETLERİ İTİRAF ETTİ
Terör örgütü DEAŞ'ın sözde "Türkiye vilayeti sorumlusu" Kasım Güler'in yakalanmasının ardından kardeşi Talip Güler için de çalışmalarını derinleştiren MİT, faaliyetlerini adım adım takip ettiği teröristin çatışma bölgelerinden Türkiye'ye getirilmesini sağladı.
Türkiye'ye getirilen Talip Güler, ifadesinde örgüt adına yürüttüğü faaliyetleri itiraf etti.
Güler ifadesinde, Türkiye'deki radikalleşme sürecine, kaçak yollarla Suriye'ye geçişine, DEAŞ'a katılımına ve geçmiş dönemde sözde finans sorumlusu olarak görev yapan ağabeyi Kasım Güler ile örgüt bünyesinde yürüttüğü faaliyetlere ilişkin detayları anlattı.
MİT tarafından yürütülen bu çalışmalar neticesinde terör örgütü DEAŞ'ın Türkiye'ye yönelik eylem planlamalarının engellenmesi, örgütün unsur kazanımının deşifre edilmesi ve eylem planlamalarının ele geçirilmesi faaliyetlerine kararlılıkla devam edildiği bildirildi.
Çok Okunanlar