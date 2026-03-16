MHP lideri Bahçeli'den dikkat çeken mesajlar: Ankara ve Tahran aynı yönde
MHP lideri Devlet Bahçeli Kadir Gecesi mesajında Ankara ve Tahran vurgusu yaptı. Bahçeli, Ankara, Bağdat, Şam ve Gazze’nin kaderinin birleştiğini belirtti.
Haber Giriş Tarihi: 16.03.2026 19:13
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Kadir Gecesi dolayısıyla sosyal medya hesabından bir mesaj yayımladı. Bahçeli, mesajında İslam coğrafyasında devam eden çatışmalara dikkat çekerken Ankara ile Tahran’ın aynı yöne baktığını ve bölgesel kaderin ortaklaştığını ifade etti. Açıklama, Ramazan ayının son günlerinde İslam dünyasındaki gelişmelerin yeniden tartışılmasına yol açtı.
Ramazan ayının manevi atmosferine vurgu yapan Bahçeli, İslam coğrafyasında yaşanan savaş ve çatışmaların bu huzur ortamını gölgelediğini belirtti.
Ramazan ayının huzuru savaşlarla ihlal edildi
Bahçeli mesajında, Ramazan ayının barış ve sükûnet iklimine rağmen İslam dünyasının yoğun çatışmalarla sarsıldığını ifade etti.
Ramazan ayının son günlerine yaklaşılırken Kadir Gecesi’nin manevi önemine değinen Bahçeli, “Bir yanda on bir ayın sultanı Ramazan-ı Şerif’in sonuna yaklaşırken, diğer yanda bin aydan daha hayırlı olduğu Kur’an-ı Kerim’de müjdelenen Kadir Gecesi’yle müşerref olmanın buruk da olsa manevi güzelliğini yaşıyoruz” ifadelerini kullandı.
Bahçeli, Ramazan ayının sulh ve sükûnet ortamının devam eden savaş ve çatışmalar nedeniyle ihlal edildiğini belirterek İslam âleminin ağır şekilde etkilendiğini dile getirdi.
İslam dünyasında birlik vurgusu
Mesajında İslam dünyasında birlik ve dayanışma ruhunun zayıfladığına dikkat çeken Bahçeli, bu durumun yeni sorunlara zemin hazırladığını belirtti.
Birlik ve dirlik ruhundaki çatlakların pek çok sorunun ortaya çıkmasına neden olduğunu ifade eden Bahçeli, Ramazan ayında barış ve huzur ortamı beklenirken savaş görüntülerinin İslam coğrafyasına hâkim olduğunu söyledi.
Bölgedeki çatışmalar ve gerilimler
Bahçeli, mesajında bölgedeki çatışmalara da değinerek füzeler, saldırılar ve altyapı tahribatlarının İslam dünyasını derinden etkilediğini belirtti.
Masum insanların hedef alındığını ifade eden Bahçeli, jeopolitik gerilimlerin arttığını ve medeniyet mirasının zarar gördüğünü söyledi.
Kadir Gecesi muhasebe çağrısı
Kadir Gecesi’nin muhasebe yapmak için önemli bir fırsat olduğunu belirten Bahçeli, İslam dünyasının yaşanan gelişmeleri vicdani bir değerlendirmeyle sorgulaması gerektiğini ifade etti.
Bahçeli, savaşların ve acıların neden İslam coğrafyasında yoğunlaştığının samimi bir özeleştiriyle değerlendirilmesi gerektiğini dile getirdi.
Ankara ve Tahran vurgusu
Mesajında bölgesel dayanışmaya da değinen Bahçeli, Ankara ile Tahran’ın aynı yöne baktığını ifade etti.
Bahçeli, “Ankara ile Tahran’ın ufku aynı yöne bakmaktadır. Ankara ile Bağdat ve Şam’ın, Kudüs ile Gazze’nin kaderi aynı ortak paydada birleşmektedir” değerlendirmesinde bulundu.
Mescid-i Aksa açıklaması
Bahçeli, mesajında Mescid-i Aksa’ya ilişkin gelişmelere de değindi.
İlk kıble olan Mescid-i Aksa’nın kapalı tutulmasının Müslüman dünyasında büyük üzüntü yarattığını belirten Bahçeli, yaşanan gelişmelerin sona ermesi gerektiğini ifade etti.
Kadir Gecesi mesajı
Mesajının sonunda Türk milleti ve Türk-İslam âleminin Kadir Gecesi’ni tebrik eden Bahçeli, yurt içinde ve yurt dışında yaşayan vatandaşların mübarek geceyi huzur içinde geçirmesini temenni etti.
Bahçeli, duaların ortak hedeflerde birleşmesi temennisinde bulunarak Kadir Gecesi’nin hayırlara vesile olması dileğinde bulundu.
