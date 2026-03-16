İran'dan Türkiye mesajı: Komşumuza saldırı niyetimiz yok
İran Dışişleri Sözcüsü İsmail Bekayi, Türkiye’ye füze atıldığı iddialarını kesin bir dille yalanladı. Bekayi, "Komşu ülkelere saldırı niyetimiz yok" diyerek provokasyon uyarısında bulundu.
Haber Giriş Tarihi: 16.03.2026 13:46
Haber Güncellenme Tarihi: 16.03.2026 13:47
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, İran topraklarından Türkiye ve Azerbaycan'a füze fırlatıldığı yönündeki haberlerin gerçeği yansıtmadığını ifade etti. Bekayi, İran Silahlı Kuvvetleri'nin hedef seçiminde son derece titiz davrandığını belirterek, savunma operasyonlarının yalnızca İran’a saldıran ABD askeri üslerine ve kaynak noktalarına yönelik olduğunu söyledi.
Sözcü Bekayi, bölge ülkelerini birbirine düşürmek isteyen bazı aktörlerin "sahte bayrak" (false flag) operasyonları yürütebileceği konusunda uyardı. Üçüncü tarafların İran ile komşu ülkeler arasında nifak tohumu ekmek için provokatif eylemlerde bulunabileceğini hatırlatan Bekayi, "İran'ın Türkiye'ye saldırmak gibi bir niyeti hiçbir zaman olmamıştır ve yoktur" dedi.
"SAVAŞ SADECE İRAN'A DEĞİL, ORTAK MİRASA KARŞI"
Ramazan ayında ABD ve İsrail'in ortak hava saldırılarına maruz kaldıklarını belirten Bekayi, bu saldırılarda sadece askeri noktaların değil; okulların, spor tesislerinin ve tarihi mirasın da hedef alındığını savundu. Minab'da bir ilkokula düzenlenen saldırıda çok sayıda çocuğun hayatını kaybettiğini dile getiren Sözcü, İsfahan ve Tahran’daki yüzlerce yıllık tarihi eserlerin ve camilerin de zarar gördüğünü ifade etti.
Bu durumun tüm Müslüman dünyasının ortak kimliğine bir saldırı olduğunu vurgulayan Bekayi; Türkiye, İran ve Irak’ın terör tehdidine karşı ortak hareket etmesi gerektiğinin altını çizdi. Sınır güvenliğinin korunması için bölge ülkelerinin koordinasyon içinde olmasının, dış müdahalelerin yaratacağı istikrarsızlığı engelleyeceğini belirtti.
