İlber Ortaylı için İstanbul’da geniş katılımlı cenaze töreni
İlber Ortaylı için İstanbul’da düzenlenen cenaze törenine siyaset, akademi ve sanat dünyasından çok sayıda isim katıldı. Ortaylı Fatih Camii Haziresi’ne defnedildi.
Haber Giriş Tarihi: 16.03.2026 18:46
Haber Güncellenme Tarihi: 16.03.2026 18:48
Türkiye’nin önde gelen tarihçilerinden Prof. Dr. İlber Ortaylı için İstanbul’da geniş katılımlı cenaze töreni düzenlendi. Galatasaray Üniversitesi’nde gerçekleştirilen anma programının ardından Ortaylı’nın cenazesi Fatih Camii’ne getirildi. Kılınan cenaze namazı sonrası Ortaylı, Fatih Camii Haziresi’ne defnedildi. Törene siyaset, akademi ve sanat dünyasından çok sayıda isim katıldı.
Galatasaray Üniversitesi’nde anma töreni düzenlendi
50’den fazla esere imza atan Ortaylı için Galatasaray Üniversitesi’nde düzenlenen anma töreni saat 11.00’de başladı. Türkiye’nin farklı şehirlerinden ve yurt dışından birçok kişi törene katılmak üzere İstanbul’a geldi. Üniversite yerleşkesinde yoğunluk oluşurken, akademisyenler ve öğrenciler Ortaylı’nın bilim dünyasına katkılarını andı.
Kızı Tuna Ortaylı gözyaşlarıyla konuştu
Törende konuşan kızı Tuna Ortaylı, babasının hayatını dolu dolu yaşadığını belirterek duygularını paylaştı. Tuna Ortaylı konuşmasında, “Bu kadar sevildiğini bilmek acımızı dindiriyor. Onunla birlikte gezilecek çok yer, torunlarıyla geçireceği çok vakit ve yapılacak çok iş vardı” ifadelerini kullandı.
Cenaze Fatih Camii’ne getirildi
Anma programının ardından Türk bayrağına sarılı cenaze, sevenlerinin omuzlarında Fatih Camii’ne götürüldü. Cenaze töreni nedeniyle cami çevresinde bazı yollar trafiğe kapatılırken avluda yoğun kalabalık oluştu.
Ortaylı’nın kardeşleri Enver ve Nuriye Ortaylı ile kızı Tuna Ortaylı cami avlusunda taziyeleri kabul etti.
Siyaset ve sanat dünyasından katılım
Cenaze törenine gazeteci Fatih Altaylı, Prof. Dr. Celal Şengör, CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, sanatçı Candan Erçetin, oyuncu Demet Akbağ, Alper Saldıran ve Galatasaray Başkanı Dursun Özbek’in de aralarında bulunduğu çok sayıda isim katıldı.
İstanbul için dile getirdiği öneri paylaşıldı
Cenaze törenine katılan İstanbul Valisi Davut Gül, Ortaylı ile geçmişte yaptığı bir görüşmede dile getirdiği öneriyi paylaştı. Gül, Ortaylı’nın İstanbul’da bir çini müzesinin kurulmasının önemli olacağını ifade ettiğini belirtti.
Gül, bu öneriyi bir vasiyet olarak gördüklerini ve görev süresi içinde İstanbul’a bir çini müzesi kazandırılması için çalışma yapılacağını söyledi.
