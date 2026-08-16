MGM’den çok sayıda il için sağanak ve rüzgâr uyarısı
MGM’den çok sayıda il için sağanak ve rüzgâr uyarısı
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), 16 Ağustos 2026 Pazar günü için yayımladığı hava durumu tahmininde çok sayıda ilde sağanak ve gök gürültülü sağanak beklendiğini bildirdi. Doğu Karadeniz ile bazı Doğu Anadolu illerinde yağışların yer yer kuvvetli olacağı, Marmara, Kuzey Ege ve Doğu Anadolu’nun bazı kesimlerinde ise rüzgârın saatte 40-60 kilometre hızla eseceği tahmin ediliyor. Gün boyunca yağış ve kuvvetli rüzgâr görülecek bölgelerdeki meteorolojik gelişmeler yakından takip edilecek.
Haber Giriş Tarihi: 16.08.2026 09:27
Haber Güncellenme Tarihi: 16.08.2026 09:29
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
MGM’nin son değerlendirmelerine göre Türkiye genelinde havanın parçalı, yer yer çok bulutlu olması bekleniyor. Güney ve İç Ege, Akdeniz, Batı Karadeniz’in Bolu hariç iç kesimleri ile Orta ve Doğu Karadeniz’in Samsun ve Çorum dışındaki bölümlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak tahmin ediliyor.
Doğu Anadolu’nun kuzey ve batısı ile Eskişehir, Çankırı, Niğde, Kayseri, Sivas, Muş, Bingöl ve Bitlis çevrelerinde de sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor. Kırklareli’nin kıyı kesimlerinde ise yağışların yerel olarak etkili olacağı öngörülüyor.
Kuvvetli yağış beklenen iller açıklandı
Yağışların Doğu Akdeniz’in Toroslar mevkisi ile Giresun hariç Doğu Karadeniz'de yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Erzincan, Erzurum, Kars ve Ardahan çevreleri de kuvvetli yağış tahmini yapılan bölgeler arasında bulunuyor.
Niğde, Kayseri ve Sivas’ın doğu kesimlerinde de yağışların yer yer kuvvetlenmesi bekleniyor. MGM, kuvvetli yağışların görüleceği bölgelerde oluşabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiğini bildirdi.
Rüzgâr saatte 60 kilometreye ulaşabilecek
Rüzgârın genel olarak kuzey, Türkiye’nin güneydoğu kesimlerinde ise güney yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esmesi bekleniyor. Marmara’nın güneydoğusu ile Kuzey Ege’de rüzgârın kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetlenmesi öngörülüyor.
Doğu Anadolu’nun güneydoğusunda ise rüzgârın güneybatı yönlerden kuvvetli esmesi bekleniyor. Bu bölgelerde rüzgâr hızının saatte 40-60 kilometreye ulaşabileceği tahmin ediliyor.
Marmara’da Kırklareli kıyılarında yağış bekleniyor
Marmara Bölgesi’nin parçalı ve az bulutlu geçeceği, Kırklareli’nin kıyı kesimlerinde ise yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak görüleceği tahmin ediliyor. Bölgenin güneybatısında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli rüzgâr bekleniyor.
Hava sıcaklıklarının Türkiye genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği öngörülüyor. MGM, kuvvetli yağış ve rüzgâr beklenen bölgelerde yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması çağrısında bulundu.
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MGM’den çok sayıda il için sağanak ve rüzgâr uyarısı
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), 16 Ağustos 2026 Pazar günü için yayımladığı hava durumu tahmininde çok sayıda ilde sağanak ve gök gürültülü sağanak beklendiğini bildirdi. Doğu Karadeniz ile bazı Doğu Anadolu illerinde yağışların yer yer kuvvetli olacağı, Marmara, Kuzey Ege ve Doğu Anadolu’nun bazı kesimlerinde ise rüzgârın saatte 40-60 kilometre hızla eseceği tahmin ediliyor. Gün boyunca yağış ve kuvvetli rüzgâr görülecek bölgelerdeki meteorolojik gelişmeler yakından takip edilecek.
MGM’nin son değerlendirmelerine göre Türkiye genelinde havanın parçalı, yer yer çok bulutlu olması bekleniyor. Güney ve İç Ege, Akdeniz, Batı Karadeniz’in Bolu hariç iç kesimleri ile Orta ve Doğu Karadeniz’in Samsun ve Çorum dışındaki bölümlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak tahmin ediliyor.
Doğu Anadolu’nun kuzey ve batısı ile Eskişehir, Çankırı, Niğde, Kayseri, Sivas, Muş, Bingöl ve Bitlis çevrelerinde de sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor. Kırklareli’nin kıyı kesimlerinde ise yağışların yerel olarak etkili olacağı öngörülüyor.
Kuvvetli yağış beklenen iller açıklandı
Yağışların Doğu Akdeniz’in Toroslar mevkisi ile Giresun hariç Doğu Karadeniz'de yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Erzincan, Erzurum, Kars ve Ardahan çevreleri de kuvvetli yağış tahmini yapılan bölgeler arasında bulunuyor.
Niğde, Kayseri ve Sivas’ın doğu kesimlerinde de yağışların yer yer kuvvetlenmesi bekleniyor. MGM, kuvvetli yağışların görüleceği bölgelerde oluşabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiğini bildirdi.
Rüzgâr saatte 60 kilometreye ulaşabilecek
Rüzgârın genel olarak kuzey, Türkiye’nin güneydoğu kesimlerinde ise güney yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esmesi bekleniyor. Marmara’nın güneydoğusu ile Kuzey Ege’de rüzgârın kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetlenmesi öngörülüyor.
Doğu Anadolu’nun güneydoğusunda ise rüzgârın güneybatı yönlerden kuvvetli esmesi bekleniyor. Bu bölgelerde rüzgâr hızının saatte 40-60 kilometreye ulaşabileceği tahmin ediliyor.
Marmara’da Kırklareli kıyılarında yağış bekleniyor
Marmara Bölgesi’nin parçalı ve az bulutlu geçeceği, Kırklareli’nin kıyı kesimlerinde ise yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak görüleceği tahmin ediliyor. Bölgenin güneybatısında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli rüzgâr bekleniyor.
Hava sıcaklıklarının Türkiye genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği öngörülüyor. MGM, kuvvetli yağış ve rüzgâr beklenen bölgelerde yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması çağrısında bulundu.
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