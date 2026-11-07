Mezarlığı bile ranta açtılar! CHP'li belediyenin kiralık lokanta skandalı belgelendi
Mezarlığı bile ranta açtılar! CHP'li belediyenin kiralık lokanta skandalı belgelendi
Sayıştay raporu, CHP'li Adana Büyükşehir Belediyesi'ndeki usulsüz kiralamayı ortaya çıkardı. İmar planında mezarlık olarak belirlenen alanların lokanta ve kafeye dönüştürülerek özel şirketlere kiralandığı tespit edildi.
Haber Giriş Tarihi: 07.11.2026 09:39
Haber Güncellenme Tarihi: 07.11.2026 09:40
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
Sayıştay, CHP'li Adana Büyükşehir Belediyesi'nde 2025 yılı için yapmış olduğu kontrol ve denetimler sonrası hazırladığı raporunu kamuoyuyla paylaştı. Rapordaki en dikkat çekici tespitlerden biri mezarlıkların usulsüz kullanımı ile ilgili oldu. İmar planlarında mezarlık olarak tespit edilen bazı alanların lokanta, kafeterya ve tarımsal alanlara dönüştürüldüğü belirlendi.
71 ARAÇ KAYIPLARA KARIŞTI
Raporda işletmeye dönüştürülen mezarlık alanlarının ticari olarak faaliyette bulunan şahıs veya şirketlere kiralama ya da ecrimisil karşılığı kullandırıldığı aktarıldı. Sayıştay raporunda, Türkiye Noterler Birliği kayıtlarıyla belediyenin araç envanteri karşılaştırıldı. İncelemede, belediye adına tescilli 71 aracın envanter kayıtlarında bulunmadığı belirtildi.
LÜKS OTELLERE 3 KAT ÖDEME
2025'teki 32. Altın Koza Film Festivali'nde konaklama için 4 yıldızlı otelden günlük 2 bin 750 TL, 5 yıldızlı otelden ise 7 bin TL teklif alındı. Belediye, ucuz olan 4 yıldızlı otelde sadece 522 gün konaklama yaptırırken; yaklaşık 3 kat daha pahalı olan 5 yıldızlı lüks otelde tam 2.634 gün konaklama faturası ödeyerek kamu zararına yol açtı.
ŞARTNAMEYE AYKIRI 20 BİN TORBA UNU HALKA YEDİRDİLER
Belediye bünyesindeki Halk Ekmek fabrikalarına alınan 20 bin torba ekmeklik unun teknik şartnameye uymadığı belirlendi. Teslim alınan unların içinde zararlı kimyasallar (pestisit), katkı maddeleri veya bulaşıcı maddeler bulunup bulunmadığına, yani unların gıda mevzuatına uygunluğuna dair hiçbir denetim belgesinin yer almadığı ortaya çıktı.
ULAŞIM ANKETİNE 8.2 MİLYON LİRA
Belediyenin yaptırdığı 'Ulaşım Memnuniyet Anketi' için vergi hariç tam 8 milyon 250 bin lira ödendi. Aynı harcama kalemleri arasında, kamu bütçesinden 200 adet hediyelik çeyrek altın alındığı da belirlendi. Raporda ayrıca temsil ve ağırlama giderleri kapsamında takım elbise, ceket, pantolon, gömlek, kravat ve fular satın alındığı kaydedildi.
KAÇAK ÖĞRENCİ YURDU İŞLETMİŞLER
Seyhan'a bağlı Sucuzade Mahallesi'ndeki 'Özel Adana Büyükşehir Belediyesi Kent Meydanı Misafirhanesi'nin, hem kız hem de erkek öğrenci yurdu olarak kullanıldığı ortaya çıktı. Sayıştay raporunda, yurt olarak hizmet veren bu tesisin ne kurum açma izninin ne de işyeri açma ve çalışma ruhsatının bulunmadığı vurgulandı.
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Mezarlığı bile ranta açtılar! CHP'li belediyenin kiralık lokanta skandalı belgelendi
Sayıştay raporu, CHP'li Adana Büyükşehir Belediyesi'ndeki usulsüz kiralamayı ortaya çıkardı. İmar planında mezarlık olarak belirlenen alanların lokanta ve kafeye dönüştürülerek özel şirketlere kiralandığı tespit edildi.
Sayıştay, CHP'li Adana Büyükşehir Belediyesi'nde 2025 yılı için yapmış olduğu kontrol ve denetimler sonrası hazırladığı raporunu kamuoyuyla paylaştı. Rapordaki en dikkat çekici tespitlerden biri mezarlıkların usulsüz kullanımı ile ilgili oldu. İmar planlarında mezarlık olarak tespit edilen bazı alanların lokanta, kafeterya ve tarımsal alanlara dönüştürüldüğü belirlendi.
71 ARAÇ KAYIPLARA KARIŞTI
Raporda işletmeye dönüştürülen mezarlık alanlarının ticari olarak faaliyette bulunan şahıs veya şirketlere kiralama ya da ecrimisil karşılığı kullandırıldığı aktarıldı. Sayıştay raporunda, Türkiye Noterler Birliği kayıtlarıyla belediyenin araç envanteri karşılaştırıldı. İncelemede, belediye adına tescilli 71 aracın envanter kayıtlarında bulunmadığı belirtildi.
LÜKS OTELLERE 3 KAT ÖDEME
2025'teki 32. Altın Koza Film Festivali'nde konaklama için 4 yıldızlı otelden günlük 2 bin 750 TL, 5 yıldızlı otelden ise 7 bin TL teklif alındı. Belediye, ucuz olan 4 yıldızlı otelde sadece 522 gün konaklama yaptırırken; yaklaşık 3 kat daha pahalı olan 5 yıldızlı lüks otelde tam 2.634 gün konaklama faturası ödeyerek kamu zararına yol açtı.
ŞARTNAMEYE AYKIRI 20 BİN TORBA UNU HALKA YEDİRDİLER
Belediye bünyesindeki Halk Ekmek fabrikalarına alınan 20 bin torba ekmeklik unun teknik şartnameye uymadığı belirlendi. Teslim alınan unların içinde zararlı kimyasallar (pestisit), katkı maddeleri veya bulaşıcı maddeler bulunup bulunmadığına, yani unların gıda mevzuatına uygunluğuna dair hiçbir denetim belgesinin yer almadığı ortaya çıktı.
ULAŞIM ANKETİNE 8.2 MİLYON LİRA
Belediyenin yaptırdığı 'Ulaşım Memnuniyet Anketi' için vergi hariç tam 8 milyon 250 bin lira ödendi. Aynı harcama kalemleri arasında, kamu bütçesinden 200 adet hediyelik çeyrek altın alındığı da belirlendi. Raporda ayrıca temsil ve ağırlama giderleri kapsamında takım elbise, ceket, pantolon, gömlek, kravat ve fular satın alındığı kaydedildi.
KAÇAK ÖĞRENCİ YURDU İŞLETMİŞLER
Seyhan'a bağlı Sucuzade Mahallesi'ndeki 'Özel Adana Büyükşehir Belediyesi Kent Meydanı Misafirhanesi'nin, hem kız hem de erkek öğrenci yurdu olarak kullanıldığı ortaya çıktı. Sayıştay raporunda, yurt olarak hizmet veren bu tesisin ne kurum açma izninin ne de işyeri açma ve çalışma ruhsatının bulunmadığı vurgulandı.
Kaynak: Akşam Gazetesi
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