Meteorolojiden 5 kente sarı kodlu "kar" uyarısı

SON DAKİKA
Hava Durumu
Uygulamalarımız appstore googleplay
Hızlı Menü
Anasayfa

Haber Giriş Tarihi: 04.03.2026 07:05
Haber Güncellenme Tarihi: 04.03.2026 08:41
Kaynak: Haber Merkezi
hurhaber.com
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), yayımladığı son hava tahmin raporunda 5 il için sarı kodlu kar uyarısı yaptı. Hava sıcaklıklarının düşmesiyle birlikte bazı kentlerde yağışların kar şeklinde görüleceği bildirildi.

HANGİ İLLERDE KAR BEKLENİYOR?

MGM’nin değerlendirmelerine göre; Artvin, Giresun, Gümüşhane, Rize ve Trabzon’da sağanakla birlikte kar yağışının etkili olması bekleniyor. Özellikle yüksek kesimlerde kar yağışının yer yer kuvvetli olabileceği tahmin ediliyor.

BUZLANMA VE DONA DİKKAT

Yetkililer, sürücülerin buzlanma ve don olaylarına karşı dikkatli olması gerektiğini vurguladı. Sabah ve gece saatlerinde hava sıcaklıklarının sıfırın altına inmesi beklenirken, ulaşımda aksamalar yaşanabileceği ifade edildi.

Kar beklenen illerde belediye ekipleri ve karayolları birimleri olası olumsuzluklara karşı hazırlıklarını sürdürürken, vatandaşlardan güncel hava tahminlerini takip etmeleri istendi.

Meteoroloji, ani sıcaklık düşüşü ve yağış geçişlerine karşı tedbirli olunması çağrısında bulundu.

logo
En son gelişmelerden anında haberdar olmak için 'İZİN VER' butonuna tıklayınız.
Sonra İzin Ver