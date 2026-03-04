Türkiye İran Büyükelçisi'ni bakanlığa çağırdı. Hatay'da NATO tarafından düşürülen İran menşeli füze sonrası Ankara diplomatik kanaldan Tahran'a tepki iletti.
Haber Giriş Tarihi: 04.03.2026 18:51
Haber Güncellenme Tarihi: 04.03.2026 18:53
Türkiye, İran’ın Ankara Büyükelçisi’ni Dışişleri Bakanlığı’na çağırdı. Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgilere göre görüşmede, Hatay’da NATO unsurları tarafından düşürülen İran menşeli füze olayı gündeme geldi. Ankara, Türkiye’nin güvenliğini ilgilendiren gelişmeye ilişkin tepkisini İran tarafına iletti.
Hatay’daki füze olayı görüşmede ele alındı
Dışişleri Bakanlığı’nda gerçekleşen görüşmede Hatay bölgesinde tespit edilen ve NATO tarafından düşürülen füze konusu değerlendirildi. Türk yetkililer, sınır güvenliği ve bölgesel gelişmelere ilişkin hassasiyetlerini İran Büyükelçisi’ne diplomatik kanallar üzerinden aktardı.
Yetkililer, Türkiye’nin bölgesel güvenliği etkileyebilecek askeri hareketlilik konusunda bilgilendirme ve koordinasyon beklentisini vurguladığını belirtti.
Diplomatik temaslar devam ediyor
Görüşmenin ardından Türkiye ile İran arasında diplomatik temasların sürdüğü bildirildi. Gelişmelerin iki ülke arasındaki diplomatik kanallar üzerinden izlenmeye devam edeceği ifade ediliyor.
Türkiye İran Büyükelçisi'ni bakanlığa çağırdı. Hatay'da NATO tarafından düşürülen İran menşeli füze sonrası Ankara diplomatik kanaldan Tahran'a tepki iletti.
