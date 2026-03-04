Katil Netanyahu’dan İran’da “PJAK” oyunu: Türkiye hazırlıksız değil
ABD ve İsrail’in İran’a yönelik saldırıları sürerken, Binyamin Netanyahu’nun İran’da PJAK terör örgütünü harekete geçirerek “Kürt ayaklanması” planladığı iddia edildi. Türkiye, olası hareketliliğe karşı sınır ötesi operasyon altyapısına sahip olduğunu açıkladı.
Haber Giriş Tarihi: 04.03.2026 12:15
Haber Güncellenme Tarihi: 04.03.2026 12:16
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
ABD basınında yer alan analizlere göre, Netanyahu İran’da PJAK’ı harekete geçirerek bir ayaklanma başlatmayı amaçlıyor. Bölgedeki analistler, PJAK’ın harekete geçmesi durumunda Türkiye’nin hazırlıklı olduğunu vurguladı:
"Daha geniş bir İran tırmanışı PJAK veya PKK bağlantılı aktörleri cesaretlendirse Türkiye hazırlıksız değil. Türkiye, operasyonel deneyime, sınır ötesi güvenlik pozisyonuna ve hızlı harekete geçebilecek gelişmiş istihbarat ile gözetim altyapısına sahip."
Türkiye’nin kriz yönetimi ve diplomasi odaklı yaklaşımı
Ankara, İran, ABD ve İsrail arasındaki gerilimin Cumartesi günü başlamasının ardından diplomasi ve kriz yönetimi odaklı bir yaklaşım benimsiyor. Yetkililer, tüm taraflarla yoğun temas halinde olduklarını ve gerilimi olabildiğince hızlı azaltmayı hedeflediklerini belirtti.
Yurt dışı basını, Türkiye’nin uzun süreli ve belirsiz sonuçlara yol açabilecek askeri çatışmadan ziyade kontrol önlemlerine odaklandığını vurguladı.
NETANYAHU VE İSRAİL’İN PJAK PLANI
ABD Başkanı Donald Trump, İsrail ile İran’a yönelik başlattığı saldırılar sonrası bölgedeki denklemi görüşmek için diplomasi trafiği yürüttü.
Analizlere göre Netanyahu’nun girişimleri sonucunda Irak’taki Kürdistan Yurtseverler Birliği (KYB) ve Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) liderleri ile İran’ı görüşerek PJAK’ın harekete geçirilme olasılığı ele alındı.
Bakan Fidan’dan net açıklama
Hakan Fidan, İran’da PKK/PJAK hareketliliğini yakından takip ettiklerini vurguladı:
"Bölgede birinci savaşta da buna benzer bir kıpırdanmanın emaresini görmüştük. Şimdi bir kımıldama olur mu olmaz mı, bunu yakından takip ediyoruz. Yani farklı çizgideki Kürt grupların bir araya gelerek bir ittifak kurduklarını, ortak açıklamalar yaptıklarını da görüyoruz. Bunları tabii ki yakından takip ediyoruz. Hepsini analiz ediyoruz."
Fidan ayrıca, terör örgütlerinin bulunduğu ülkelerdeki zayıflıklardan faydalandığını belirterek Türkiye’nin güvenlik ve sınır ötesi önlemlerle hazır olduğunu açıkladı.
"Terörsüz Türkiye'nin olması için terörsüz bölgenin olması gerekiyor… Buralardaki denklemde örgüt kendiliğinden irade koymadığı sürece, Terörsüz Türkiye’de belli adımları atmak mümkün olmuyor."
Sizlere daha iyi hizmet sunabilmek adına sitemizde çerez konumlandırmaktayız. Kişisel verileriniz, KVKK ve GDPR
kapsamında toplanıp işlenir. Sitemizi kullanarak, çerezleri kullanmamızı kabul etmiş olacaksınız.
En son gelişmelerden anında haberdar olmak için 'İZİN VER' butonuna tıklayınız.
Çok Okunanlar