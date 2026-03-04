Çeşme Belediye Başkanı Lal Denizli’nin test sonucu açıklandı
Çeşme Belediye Başkanı Lal Denizli’nin uyuşturucu testi sonucu açıklandı. Adli Tıp Kurumu tarafından yapılan incelemelerde tüm örneklerin negatif olduğu bildirildi.
Haber Giriş Tarihi: 04.03.2026 21:28
Haber Güncellenme Tarihi: 04.03.2026 21:32
Çeşme Belediye Başkanı Lal Denizli hakkında yapılan uyuşturucu testinin sonucu açıklandı. Kan, idrar, saç ve tırnak örnekleri üzerinde yapılan incelemelerde uyuşturucu maddeye rastlanmadığı bildirildi.
Adli Tıp Kurumu tarafından gerçekleştirilen analizlerin tamamlandığı ve hazırlanan raporun İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na gönderildiği öğrenildi. Testler kapsamında Denizli’den alınan biyolojik örnekler laboratuvar incelemesine tabi tutuldu.
Adli tıp kurumu raporu savcılığa iletti
HalkTV’nin aktardığı bilgilere göre, Adli Tıp Kurumu tarafından hazırlanan raporda kan, idrar, saç ve tırnak örneklerinde uyuşturucu veya uyarıcı maddeye ilişkin bulguya rastlanmadığı kaydedildi.
Çok Okunanlar