Cumhurbaşkanı Erdoğan füze olayı sonrası NATO ile temasları açıkladı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan füze olayı sonrası NATO ile yürütülen temaslara ilişkin açıklama yaptı. Türkiye'nin hava sahası güvenliği için alınan önlemler ve yapılan uyarılar gündemde.
Haber Giriş Tarihi: 04.03.2026 20:14
Haber Güncellenme Tarihi: 04.03.2026 20:21
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara’da Mehmetçik ile İftar programında yaptığı konuşmada Türkiye’ye yönelen füze olayı sonrası NATO müttefikleri ile yürütülen temaslara ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Erdoğan, olayın ardından gerekli uyarıların yapıldığını ve güvenlik önlemlerinin devreye alındığını söyledi. Açıklamalar, bölgesel güvenlik gelişmelerinin önümüzdeki süreçte nasıl şekilleneceğine dair dikkat çekti.
Erdoğan güvenlik güçlerine teşekkür etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasının başında Türk Silahlı Kuvvetleri, polis, jandarma, güvenlik korucuları ve istihbarat birimlerine görevleri nedeniyle teşekkür etti. Vatan için hayatını kaybeden şehitleri anan Erdoğan, gazilere de minnet duygularını ifade etti.
Türk Silahlı Kuvvetleri bünyesinde görev yapan özel birliklerin yurt içinde ve sınır ötesinde yürüttüğü operasyonlara değinen Erdoğan, bu birliklerin kritik görevlerde önemli rol üstlendiğini belirtti.
Savunma ve havacılık ihracatında rekor vurgusu
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye’nin savunma ve havacılık sanayisinde ihracat performansına da değindi. Savunma ve havacılık ihracatının rekor seviyede tamamlandığını belirten Erdoğan, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin uluslararası tatbikatlarda da dikkat çektiğini ifade etti.
Almanya’da düzenlenen NATO tatbikatında Türk Silahlı Kuvvetleri unsurlarının performansının müttefik ülkeler tarafından takdir edildiğini söyledi.
Füze olayı sonrası NATO ile temas
Konuşmasında Türkiye’ye yönelen füze olayına da değinen Erdoğan, olayın ardından müttefiklerle temasların sürdüğünü belirtti. Türkiye’nin hava sahası ve sınır güvenliği konusunda gerekli tedbirlerin alındığını ifade eden Erdoğan, ilgili kurumların koordinasyon içinde çalıştığını söyledi.
Erdoğan, benzer olayların yaşanmaması için gerekli uyarıların açık şekilde yapıldığını kaydetti.
Türkiye Yüzyılı hedefi vurgulandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasında Türkiye Yüzyılı hedefinin sürdüğünü belirterek, ülkenin güvenliği ve istikrarının korunmasının öncelik olduğunu ifade etti. Türkiye’nin siyasi, diplomatik ve ekonomik kapasitesiyle bölgesel gelişmeler karşısında hazırlıklı olduğunu söyledi.
Güvenlik politikalarının sürdürüleceğini belirten Erdoğan, Türkiye’nin savunma kapasitesini artırmaya devam edeceğini kaydetti.
