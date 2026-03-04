MSB açıkladı: İran’dan gelen füze NATO tarafından vuruldu
MSB açıklamasına göre İran’dan ateşlenen ve Türkiye’ye yöneldiği tespit edilen balistik mühimmat, Doğu Akdeniz’de konuşlu NATO hava savunma unsurları tarafından imha edildi.
Haber Giriş Tarihi: 04.03.2026 18:59
Haber Güncellenme Tarihi: 04.03.2026 19:18
MSB açıklamasına göre, Hatay’ın Dörtyol ilçesinde açık alana düşen bir mühimmat parçasının, tehdidin havada imha edilmesi sırasında önleme yapan hava savunma mühimmatına ait olduğu tespit edildi. Olayda herhangi bir hasar veya yaralanma meydana gelmedi.
Yetkililer, olayın ardından ilgili kurumların koordinasyon içinde süreci takip ettiğini ve bölgede gerekli incelemelerin sürdüğünü bildirdi.
Türkiye’den İran’a diplomatik tepki
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ın, İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi ile telefon görüşmesi gerçekleştirdiği açıklandı. Görüşmede Türkiye’ye yöneldiği tespit edilen balistik mühimmatla ilgili Ankara’nın tepkisi İran tarafına iletildi.
Ayrıca Fidan’ın konuya ilişkin ayrıntılı bilgilendirmeyi önümüzdeki hafta salı günü Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde yapması bekleniyor.
NATO’dan Türkiye’ye destek mesajı
NATO Sözcülüğü tarafından yapılan açıklamada, İran’ın Türkiye’yi hedef almasının kınandığı belirtilerek NATO’nun tüm müttefiklerinin yanında olduğu ifade edildi.
Açıklamada, hava ve füze savunması dahil olmak üzere ittifakın caydırıcılık kapasitesinin sürdüğü ve Türkiye’nin güvenliğinin NATO için önem taşıdığı vurgulandı.
Kamışlı’ya füze düştüğü bildirildi
Bölgeden gelen bilgilere göre Suriye’nin Kamışlı kentine de bir füze düştüğü öğrenildi. Olayın detaylarına ilişkin incelemelerin sürdüğü bildirildi.
Milli Savunma Bakanlığı açıklamasında, Türkiye’nin bölgesel istikrar ve huzurdan yana olduğu belirtilirken, ülkeye yönelik hasmane tutumlara karşı cevap verme hakkının saklı olduğu vurgulandı.
