İran füzesi sonrası NATO'dan Türkiye ile dayanışma mesajı
İran füzesi sonrası NATO Türkiye ile dayanışma mesajı verdi. İttifak, Türk hava sahasına yönelen balistik mühimmatın hava savunma sistemleri tarafından düşürüldüğünü açıkladı.
Haber Giriş Tarihi: 04.03.2026 19:48
Haber Güncellenme Tarihi: 04.03.2026 19:55
İran’dan ateşlenen ve Türk hava sahasına yöneldiği tespit edilen bir balistik mühimmatın NATO hava savunma unsurları tarafından etkisiz hale getirilmesinin ardından NATO’dan açıklama geldi. NATO Sözcüsü Allison Hart, ittifakın Türkiye dahil tüm müttefikleriyle dayanışma içinde olduğunu bildirdi.
NATO tarafından yapılan açıklamada, İran’ın Türkiye’yi hedef almasının kınandığı belirtilirken, ittifakın savunma ve caydırıcılık kapasitesinin güçlü şekilde sürdürüldüğü ifade edildi. Açıklama, olayın ardından bölgesel güvenlik tartışmalarını yeniden gündeme taşıdı.
NATO Türkiye ile dayanışma mesajı verdi
NATO Sözcüsü Allison Hart yaptığı açıklamada, Türkiye dahil tüm müttefiklerin güvenliğinin ittifak için öncelik olduğunu belirtti. Hart, İran’ın Türkiye’yi hedef almasını kınadıklarını ifade ederek NATO’nun tüm müttefikleriyle dayanışma içinde olduğunu kaydetti.
Hart açıklamasında, “İran’ın Türkiye’yi hedef almasını kınıyoruz. İran’ın bölge genelinde ayrım gözetmeyen saldırılarına devam etmesi karşısında NATO, Türkiye de dahil olmak üzere tüm müttefiklerinin yanındadır” ifadelerini kullandı.
Hava ve füze savunması vurgusu
NATO sözcüsü açıklamasında, ittifakın caydırıcılık ve savunma kapasitesinin güçlü olduğunu vurguladı. Özellikle hava ve füze savunma sistemlerinin NATO güvenliği açısından kritik rol oynadığı ifade edildi.
Hart, NATO’nun hava ve füze savunması dahil tüm alanlarda savunma duruşunu güçlü şekilde sürdürdüğünü belirtti.
MSB mühimmatın havada imha edildiğini açıkladı
Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, İran’dan ateşlenen balistik mühimmatın Irak ve Suriye hava sahasını geçtikten sonra Türk hava sahasına yöneldiğinin tespit edildiği bildirildi.
Açıklamada, Doğu Akdeniz’de konuşlu NATO hava ve füze savunma unsurlarının tehdide zamanında angaje olduğu ve mühimmatın havada imha edildiği belirtildi. Olay sonrasında Hatay’ın Dörtyol ilçesine düşen parçanın, önleme yapan hava savunma mühimmatına ait olduğu ifade edildi.
Bakanlık açıklamasında olayda herhangi bir can kaybı veya yaralanma yaşanmadığı bilgisi paylaşıldı.
Füzenin hedefi Güney Kıbrıs’taki üs olabilir
AFP’ye konuşan ve ismi açıklanmayan bir Türk yetkili, söz konusu füzenin Türkiye’yi hedef almadığını değerlendirdiklerini belirtti.
Yetkili, füzenin Güney Kıbrıs’ta bulunan bir askeri üssü hedef almış olabileceğini, ancak rotasından saparak Türk hava sahasına yönelmiş olabileceğini ifade etti.
