Meteoroloji Türkiye için yeni hava durumu açıkladı
Meteoroloji Türkiye için yeni hava durumu raporunu yayımladı. Kuzey ve doğu bölgelerinde yağış beklenirken bazı bölgeler için pus, sis ve çığ uyarısı yapıldı.
Haber Giriş Tarihi: 08.03.2026 09:04
Haber Güncellenme Tarihi: 08.03.2026 09:06
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Türkiye genelinde hava sıcaklıklarının mevsim normalleri civarında seyredeceğini bildirdi. Kurumun 2026 yılına ilişkin son değerlendirmesine göre yurdun kuzey ve doğu kesimlerinde yer yer çok bulutlu bir hava beklenirken bazı bölgelerde yağış görülecek. Meteoroloji yetkilileri özellikle çığ riski bulunan bölgelerde gelişmelerin yakından takip edildiğini belirtti.
Kuzey ve doğu kesimlerde yağış bekleniyor
Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Doğu Anadolu’nun güneydoğusu ve Güneydoğu Anadolu’nun doğusunda yağış etkili olacak. Kıyı kesimlerinde yağmur şeklinde görülecek yağışların iç kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde gerçekleşeceği tahmin ediliyor.
Yağışların özellikle yüksek rakımlı alanlarda yer yer yoğunlaşabileceği ifade edilirken, bölgesel hava koşullarının gün içinde değişiklik gösterebileceği belirtiliyor.
'Marmara ve iç bölgelerde pus ve sis görülebilir'
Meteoroloji, Marmara, İç Ege, İç Anadolu ve Karadeniz’in iç kesimlerinde sabah saatlerinde pus ve yer yer sis görülebileceğini bildirdi. Görüş mesafesinde düşüş yaşanabileceği için ulaşımda dikkatli olunması gerektiği ifade edildi.
Bu bölgelerde günün ilerleyen saatlerinde havanın parçalı bulutlu seyretmesi bekleniyor.
'Sıcaklıklar mevsim normalleri civarında'
Yetkililer, Türkiye genelinde hava sıcaklıklarının önemli bir değişim göstermeyeceğini ve mevsim normalleri civarında kalacağını belirtti. Rüzgarın ise çoğunlukla kuzey yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.
Marmara’nın batısı ile Kuzey Ege kıyılarında rüzgarın yer yer kuvvetlenerek saatte 30 ila 50 kilometre hızla esmesi bekleniyor.
Çığ ve kuvvetli rüzgar uyarısı
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun yüksek kar örtüsüne sahip eğimli alanlarında çığ ve kar erimesi riskine karşı uyarıda bulundu. Kurum, bu bölgelerde yaşayanların ve bölgeyi ziyaret edenlerin dikkatli ve tedbirli olması gerektiğini bildirdi.
Ayrıca Marmara’nın batısı ile Kuzey Ege kıyılarında beklenen kuvvetli rüzgar nedeniyle yaşanabilecek olumsuzluklara karşı da vatandaşların dikkatli olması istendi.
