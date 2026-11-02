Meteoroloji'den peş peşe uyarılar! Türkiye'ye soğuk hava dalgası geliyor
Meteoroloji'den peş peşe uyarılar! Türkiye'ye soğuk hava dalgası geliyor
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yeni hafta için birçok ile sağanak ve kuvvetli yağış uyarısı yaptı. Muğla'da şiddetli yağış beklenirken İstanbul, Ankara ve İzmir'de yağışlı hava etkili olacak. Perşembe gününden itibaren ise Türkiye genelinde hava sıcaklıkları hissedilir derecede düşecek.
Haber Giriş Tarihi: 02.11.2026 12:47
Haber Güncellenme Tarihi: 02.11.2026 12:48
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
Türkiye yeni haftaya yağışlı havanın etkisi altında giriyor. Meteoroloji'nin tahminlerine göre birçok bölgede sağanak ve gök gürültülü sağanak görülecek. Muğla'da şiddetli yağış alarmı verilirken İstanbul, Ankara ve İzmir'de de yağışlı günler kapıda. Perşembe gününden itibaren ise batıdan başlayarak hava sıcaklıkları belirgin şekilde düşecek.
Muğla'da kuvvetli yağış alarmı
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son tahminlerine göre yeni haftada Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Batı Karadeniz ve Güneydoğu Anadolu'nun bazı kesimlerinde yağış etkili olacak.
Özellikle İzmir ve Aydın'ın batı kesimlerinde kuvvetli sağanak bekleniyor. Muğla çevrelerinde ise çok kuvvetli ve yer yer şiddetli yağış tahmin ediliyor. Salı sabahına kadar sürmesi beklenen yağışlar nedeniyle ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu ve hortum riskine karşı vatandaşların tedbirli olması gerekiyor.
İstanbul, Ankara ve İzmir'de hava nasıl olacak?
Üç büyükşehirde de hafta boyunca yağışlı hava etkisini gösterecek.
İstanbul'da üç gün boyunca sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak bekleniyor. Çarşamba günü kuvvetli rüzgarla birlikte yağışın şiddetini artırması öngörülüyor. Kentte sıcaklık pazartesi 19, salı 20 derece olacak. Çarşamba günü ise termometreler 15-16 dereceyi gösterecek.
Ankara'da pazartesiyi salıya bağlayan gece yağış başlayacak. Salı ve çarşamba günleri aralıklarla devam edecek yağışlarla birlikte sıcaklık 19 dereceden 16 dereceye gerileyecek.
İzmir'de de üç gün boyunca yağış bekleniyor. Özellikle pazartesi ve salı günleri kıyı kesimlerinde kuvvetli sağanak görülecek. Hava sıcaklıklarının 19-21 derece arasında değişmesi tahmin ediliyor.
Çarşamba günü yağışlar yurt geneline yayılacak
Çarşamba günü yağışlı sistem etkisini daha geniş bir alana taşıyacak. Yurt genelinde sağanak geçişleri beklenirken özellikle İstanbul'da kuvvetli rüzgarla birlikte yağışların etkisini artıracağı tahmin ediliyor.
Başkent Ankara'da da aralıklarla yağış görülecek. Üç büyükşehirde sıcaklıklar düşüşünü sürdürürken özellikle İstanbul'da son günlere göre daha serin bir hava hissedilecek.
Perşembe günü soğuk hava geliyor! Yüksek kesimlerde kar ihtimali
Meteoroloji tahminlerinde haftanın en dikkat çeken değişimi perşembe günü yaşanacak. Hava sıcaklıkları batı bölgelerinden başlayarak yurt genelinde hissedilir derecede azalacak.
İç ve doğu kesimlerde yağışların devam etmesi beklenirken yüksek rakımlı bölgelerde karla karışık yağmur ve kar görülebilecek. Sıcaklıkların mevsim normallerinin altına gerilemesiyle birlikte Türkiye genelinde sonbaharın soğuk yüzü daha fazla hissedilecek.
Meteoroloji'den vatandaşlara uyarı
Özellikle Ege ve Akdeniz'in batı kesimlerinde beklenen kuvvetli yağışlara karşı dikkatli olunması gerekiyor. Ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu, hortum ve ulaşımda aksama riskine karşı vatandaşların tedbirli olması isteniyor.
Önümüzdeki günlerde hem yağış hem de sıcaklık değişimi nedeniyle hava koşullarının yakından takip edilmesi önem taşıyor.
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Meteoroloji'den peş peşe uyarılar! Türkiye'ye soğuk hava dalgası geliyor
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yeni hafta için birçok ile sağanak ve kuvvetli yağış uyarısı yaptı. Muğla'da şiddetli yağış beklenirken İstanbul, Ankara ve İzmir'de yağışlı hava etkili olacak. Perşembe gününden itibaren ise Türkiye genelinde hava sıcaklıkları hissedilir derecede düşecek.
Türkiye yeni haftaya yağışlı havanın etkisi altında giriyor. Meteoroloji'nin tahminlerine göre birçok bölgede sağanak ve gök gürültülü sağanak görülecek. Muğla'da şiddetli yağış alarmı verilirken İstanbul, Ankara ve İzmir'de de yağışlı günler kapıda. Perşembe gününden itibaren ise batıdan başlayarak hava sıcaklıkları belirgin şekilde düşecek.
Muğla'da kuvvetli yağış alarmı
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son tahminlerine göre yeni haftada Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Batı Karadeniz ve Güneydoğu Anadolu'nun bazı kesimlerinde yağış etkili olacak.
Özellikle İzmir ve Aydın'ın batı kesimlerinde kuvvetli sağanak bekleniyor. Muğla çevrelerinde ise çok kuvvetli ve yer yer şiddetli yağış tahmin ediliyor. Salı sabahına kadar sürmesi beklenen yağışlar nedeniyle ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu ve hortum riskine karşı vatandaşların tedbirli olması gerekiyor.
İstanbul, Ankara ve İzmir'de hava nasıl olacak?
Üç büyükşehirde de hafta boyunca yağışlı hava etkisini gösterecek.
İstanbul'da üç gün boyunca sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak bekleniyor. Çarşamba günü kuvvetli rüzgarla birlikte yağışın şiddetini artırması öngörülüyor. Kentte sıcaklık pazartesi 19, salı 20 derece olacak. Çarşamba günü ise termometreler 15-16 dereceyi gösterecek.
Ankara'da pazartesiyi salıya bağlayan gece yağış başlayacak. Salı ve çarşamba günleri aralıklarla devam edecek yağışlarla birlikte sıcaklık 19 dereceden 16 dereceye gerileyecek.
İzmir'de de üç gün boyunca yağış bekleniyor. Özellikle pazartesi ve salı günleri kıyı kesimlerinde kuvvetli sağanak görülecek. Hava sıcaklıklarının 19-21 derece arasında değişmesi tahmin ediliyor.
Çarşamba günü yağışlar yurt geneline yayılacak
Çarşamba günü yağışlı sistem etkisini daha geniş bir alana taşıyacak. Yurt genelinde sağanak geçişleri beklenirken özellikle İstanbul'da kuvvetli rüzgarla birlikte yağışların etkisini artıracağı tahmin ediliyor.
Başkent Ankara'da da aralıklarla yağış görülecek. Üç büyükşehirde sıcaklıklar düşüşünü sürdürürken özellikle İstanbul'da son günlere göre daha serin bir hava hissedilecek.
Perşembe günü soğuk hava geliyor! Yüksek kesimlerde kar ihtimali
Meteoroloji tahminlerinde haftanın en dikkat çeken değişimi perşembe günü yaşanacak. Hava sıcaklıkları batı bölgelerinden başlayarak yurt genelinde hissedilir derecede azalacak.
İç ve doğu kesimlerde yağışların devam etmesi beklenirken yüksek rakımlı bölgelerde karla karışık yağmur ve kar görülebilecek. Sıcaklıkların mevsim normallerinin altına gerilemesiyle birlikte Türkiye genelinde sonbaharın soğuk yüzü daha fazla hissedilecek.
Meteoroloji'den vatandaşlara uyarı
Özellikle Ege ve Akdeniz'in batı kesimlerinde beklenen kuvvetli yağışlara karşı dikkatli olunması gerekiyor. Ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu, hortum ve ulaşımda aksama riskine karşı vatandaşların tedbirli olması isteniyor.
Önümüzdeki günlerde hem yağış hem de sıcaklık değişimi nedeniyle hava koşullarının yakından takip edilmesi önem taşıyor.
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