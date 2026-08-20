Mavi Vatan'da tarihi buluşma! Selçuk Bayraktar: Tek damlasından vazgeçmeyiz
Mavi Vatan'da tarihi buluşma! Selçuk Bayraktar: Tek damlasından vazgeçmeyiz
TEKNOFEST Mavi Vatan'ın açılışında konuşan Selçuk Bayraktar, Türkiye'nin denizlerdeki bağımsızlık iradesine dikkat çekti. Bayraktar, “Mavi Vatan'ın tek damlasından vazgeçmeyiz” mesajı verdi.
Haber Giriş Tarihi: 20.08.2026 15:05
Haber Güncellenme Tarihi: 20.08.2026 15:09
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
TEKNOFEST Yönetim Kurulu ve T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar, Gölcük Tersanesi Komutanlığında TEKNOFEST Mavi Vatan Açılış Programı"nda konuştu.
Gölcük'teki TEKNOFEST Mavi Vatan açılışında net bağımsızlık mesajı veren Selçuk Bayraktar, Türkiye'nin denizlerdeki haklarından taviz vermeyeceğini vurguladı.
Bayraktar'ın konuşmasından satır başları:
Mavi Vatan'ın tek damlasından vazgeçmeyiz. Bağımsızlık irademizi dünyaya haykıracağız.
Kökleri dar kalıplara hapsedilmiş, medeniyetinden kopuk bir fidan ilk sert rüzgarda devrilmeye mahkumdur. Köklerinize sımsıkı sarılının ki fırtınalara meydan okuyup dik bir şekilde ayakta durabilesiniz
Mavi Vatan'da verdiğimiz bu mücadele sadece bir teknoloji hamlesi değil, bu çaba bir adalet ve bağımsızlık mücadelesidir
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Mavi Vatan'da tarihi buluşma! Selçuk Bayraktar: Tek damlasından vazgeçmeyiz
TEKNOFEST Mavi Vatan'ın açılışında konuşan Selçuk Bayraktar, Türkiye'nin denizlerdeki bağımsızlık iradesine dikkat çekti. Bayraktar, “Mavi Vatan'ın tek damlasından vazgeçmeyiz” mesajı verdi.
TEKNOFEST Yönetim Kurulu ve T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar, Gölcük Tersanesi Komutanlığında TEKNOFEST Mavi Vatan Açılış Programı"nda konuştu.
Gölcük'teki TEKNOFEST Mavi Vatan açılışında net bağımsızlık mesajı veren Selçuk Bayraktar, Türkiye'nin denizlerdeki haklarından taviz vermeyeceğini vurguladı.
Bayraktar'ın konuşmasından satır başları:
Mavi Vatan'ın tek damlasından vazgeçmeyiz. Bağımsızlık irademizi dünyaya haykıracağız.
Kökleri dar kalıplara hapsedilmiş, medeniyetinden kopuk bir fidan ilk sert rüzgarda devrilmeye mahkumdur. Köklerinize sımsıkı sarılının ki fırtınalara meydan okuyup dik bir şekilde ayakta durabilesiniz
Mavi Vatan'da verdiğimiz bu mücadele sadece bir teknoloji hamlesi değil, bu çaba bir adalet ve bağımsızlık mücadelesidir
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