MASAK Raporunda Ahbap İddiaları: Milyarlık Trafikte 3 İsim Mercek Altında
MASAK Raporunda Ahbap İddiaları: Milyarlık Trafikte 3 İsim Mercek Altında
MASAK tarafından hazırlanan raporda, Ahbap Derneği ile bağlantılı üç ismin mali profilleriyle uyumsuz milyarlarca liralık para trafiği tespit edildi. "Nitelikli dolandırıcılık" soruşturmasına dönüşen incelemede, işlem açıklamalarında "Haluk Levent" isminin geçmesi ve şüphelilerin yüksek tutarlı bahis kayıpları dikkat çekti. E.G. adlı eski yöneticinin kripto varlıklarla aklama yaptığı iddia edilirken, derneğin suiistimal edilip edilmediğinin araştırılması talep edildi.
Haber Giriş Tarihi: 13.07.2026 12:25
Haber Güncellenme Tarihi: 13.07.2026 12:26
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından hazırlanan yeni bir rapor, Ahbap Derneği çevresindeki üç kişiyle bağlantılı milyarlarca liralık para trafiğini gündeme taşıdı. Raporda, söz konusu kişilerin gelirleriyle uyumsuz hareketleri ve işlem açıklamalarında yer alan detaylar dikkat çekiyor.
Milyarlarca Liralık "Gelirle Uyumsuz" Trafik Raporda; A.Ç., Z.Y. ve E.G. isimli şahısların banka hesapları incelendi. Sosyal güvenlik kayıtlarında aylık yaklaşık 20 bin TL gelirle "müzisyen" olarak görünen A.Ç.’nin hesaplarında 2020-2024 yılları arasında 779 milyon TL giriş, 671 milyon TL çıkış olduğu saptandı.
"Organizasyon sorumlusu" olarak kayıtlı Z.Y.’nin hesaplarında ise aynı dönemde 1 milyar 469 milyon TL giriş ve 1 milyar 537 milyon TL çıkış tespit edildi. Uzmanlar, bu işlemlerin kişilerin mali profilleriyle örtüşmediğini ve "hayatın olağan akışına aykırı" bir hacim taşıdığını vurguladı.
"Ahbap" Notlu Transferler ve Bahis İddiaları İncelemelerin en dikkat çekici kısımlarından birini, banka havale açıklamaları oluşturdu. Birçok yüksek tutarlı transferin açıklama kısmında, "Ahbap Derneği’ne borç", "Haluk Levent Ahbap Derneği’ne emaneten" ve "Ahbap faaliyetlerinde kullanılmak üzere" gibi ibarelerin yer aldığı görüldü. Ayrıca A.Ç. hakkında, bir şans oyunları şirketi üzerinden 190 milyon 270 bin TL tutarında bahis oynadığı ve bu tutarı kaybettiği bilgisi rapora yansıdı.
E.G. İçin Kripto Varlık Vurgusu 2021-2022 yılları arasında derneğin İdari ve Mali İşler Müdürü olan E.G. ise Siber Suçlarla Mücadele birimlerinin takibinde. Raporda, E.G.’nin "futbol ve diğer spor müsabakalarında bahis ve şans oyunları düzenlenmesi kanununa muhalefet" ve "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" suçlamalarıyla soruşturulduğu, savcılık fezlekesinde ise "kripto varlık üzerinden aklama yaptığı değerlendirilen isimler" arasında yer aldığı kaydedildi.
Soruşturmanın Odağında Derneğin Durumu Var MASAK raporunun sonuç bölümünde, şüphelilerin dernek çalışanları ve yöneticileriyle yoğun etkileşimde bulunduğuna dikkat çekildi. Raporda, dernek çatısı altındaki bu para trafiğinin mahiyetinin netleştirilmesi gerektiği belirtilerek, "Ahbap Derneği’nin suiistimal edilip edilmediğinin araştırılması" yönünde görüş bildirildi.
Söz konusu incelemeler, A.Ç. ve Z.Y. hakkında başlatılan "nitelikli dolandırıcılık" soruşturmasının, tespit edilen yoğun para hareketleri nedeniyle genişletildiğini ortaya koyuyor.
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MASAK Raporunda Ahbap İddiaları: Milyarlık Trafikte 3 İsim Mercek Altında
MASAK tarafından hazırlanan raporda, Ahbap Derneği ile bağlantılı üç ismin mali profilleriyle uyumsuz milyarlarca liralık para trafiği tespit edildi. "Nitelikli dolandırıcılık" soruşturmasına dönüşen incelemede, işlem açıklamalarında "Haluk Levent" isminin geçmesi ve şüphelilerin yüksek tutarlı bahis kayıpları dikkat çekti. E.G. adlı eski yöneticinin kripto varlıklarla aklama yaptığı iddia edilirken, derneğin suiistimal edilip edilmediğinin araştırılması talep edildi.
Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından hazırlanan yeni bir rapor, Ahbap Derneği çevresindeki üç kişiyle bağlantılı milyarlarca liralık para trafiğini gündeme taşıdı. Raporda, söz konusu kişilerin gelirleriyle uyumsuz hareketleri ve işlem açıklamalarında yer alan detaylar dikkat çekiyor.
Milyarlarca Liralık "Gelirle Uyumsuz" Trafik Raporda; A.Ç., Z.Y. ve E.G. isimli şahısların banka hesapları incelendi. Sosyal güvenlik kayıtlarında aylık yaklaşık 20 bin TL gelirle "müzisyen" olarak görünen A.Ç.’nin hesaplarında 2020-2024 yılları arasında 779 milyon TL giriş, 671 milyon TL çıkış olduğu saptandı.
"Organizasyon sorumlusu" olarak kayıtlı Z.Y.’nin hesaplarında ise aynı dönemde 1 milyar 469 milyon TL giriş ve 1 milyar 537 milyon TL çıkış tespit edildi. Uzmanlar, bu işlemlerin kişilerin mali profilleriyle örtüşmediğini ve "hayatın olağan akışına aykırı" bir hacim taşıdığını vurguladı.
"Ahbap" Notlu Transferler ve Bahis İddiaları İncelemelerin en dikkat çekici kısımlarından birini, banka havale açıklamaları oluşturdu. Birçok yüksek tutarlı transferin açıklama kısmında, "Ahbap Derneği’ne borç", "Haluk Levent Ahbap Derneği’ne emaneten" ve "Ahbap faaliyetlerinde kullanılmak üzere" gibi ibarelerin yer aldığı görüldü. Ayrıca A.Ç. hakkında, bir şans oyunları şirketi üzerinden 190 milyon 270 bin TL tutarında bahis oynadığı ve bu tutarı kaybettiği bilgisi rapora yansıdı.
E.G. İçin Kripto Varlık Vurgusu 2021-2022 yılları arasında derneğin İdari ve Mali İşler Müdürü olan E.G. ise Siber Suçlarla Mücadele birimlerinin takibinde. Raporda, E.G.’nin "futbol ve diğer spor müsabakalarında bahis ve şans oyunları düzenlenmesi kanununa muhalefet" ve "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" suçlamalarıyla soruşturulduğu, savcılık fezlekesinde ise "kripto varlık üzerinden aklama yaptığı değerlendirilen isimler" arasında yer aldığı kaydedildi.
Soruşturmanın Odağında Derneğin Durumu Var MASAK raporunun sonuç bölümünde, şüphelilerin dernek çalışanları ve yöneticileriyle yoğun etkileşimde bulunduğuna dikkat çekildi. Raporda, dernek çatısı altındaki bu para trafiğinin mahiyetinin netleştirilmesi gerektiği belirtilerek, "Ahbap Derneği’nin suiistimal edilip edilmediğinin araştırılması" yönünde görüş bildirildi.
Söz konusu incelemeler, A.Ç. ve Z.Y. hakkında başlatılan "nitelikli dolandırıcılık" soruşturmasının, tespit edilen yoğun para hareketleri nedeniyle genişletildiğini ortaya koyuyor.
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