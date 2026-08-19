Marmara Denizi'nde 19 Ağustos 2026 günü art arda küçük çaplı depremler kaydedildi. AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından paylaşılan verilere göre İstanbul'un Adalar ilçesi ile Yalova çevresinde hissedilen sarsıntılar gün içinde farklı saatlerde meydana geldi.
Haber Giriş Tarihi: 19.08.2026 18:16
Haber Güncellenme Tarihi: 19.08.2026 18:18
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
AFAD verilerine göre gün içindeki ilk sarsıntılardan biri saat 15.05'te Marmara Denizi'nde meydana geldi ve İstanbul'un Adalar ilçesinde hissedildi.
Saat 16.08'de kaydedilen 2,2 büyüklüğündeki bir diğer deprem de Adalar'da hissedildi. Küçük çaplı sarsıntılar ilerleyen saatlerde devam etti.
Yalova'da hissedilen deprem 2,6 büyüklüğünde
AFAD verilerine göre saat 17.03'te Marmara Denizi'nde 2,6 büyüklüğünde bir deprem kaydedildi. Yalova'da da hissedilen depremin 6,86 kilometre derinlikte meydana geldiği bildirildi.
Kandilli Rasathanesi verilerine göre saat 17.33'te Adalar çevresinde 2,3 büyüklüğünde bir sarsıntı daha kaydedildi. Saat 17.43'te ise aynı bölgede 3,2 büyüklüğünde ikinci bir deprem meydana geldi.
Marmara Denizi'ndeki hareketlilik takip ediliyor
Gün içinde açıklanan veriler, Marmara Denizi ve Adalar çevresinde kısa aralıklarla birden fazla küçük çaplı sarsıntının kaydedildiğini gösterdi. Depremlere ilişkin büyüklük, konum ve derinlik bilgileri AFAD ile Kandilli Rasathanesi tarafından yayımlanan ölçümlerde yer aldı.
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Marmara Denizi'nde peş peşe depremler kaydedildi
Marmara Denizi'nde 19 Ağustos 2026 günü art arda küçük çaplı depremler kaydedildi. AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından paylaşılan verilere göre İstanbul'un Adalar ilçesi ile Yalova çevresinde hissedilen sarsıntılar gün içinde farklı saatlerde meydana geldi.
AFAD verilerine göre gün içindeki ilk sarsıntılardan biri saat 15.05'te Marmara Denizi'nde meydana geldi ve İstanbul'un Adalar ilçesinde hissedildi.
Saat 16.08'de kaydedilen 2,2 büyüklüğündeki bir diğer deprem de Adalar'da hissedildi. Küçük çaplı sarsıntılar ilerleyen saatlerde devam etti.
Yalova'da hissedilen deprem 2,6 büyüklüğünde
AFAD verilerine göre saat 17.03'te Marmara Denizi'nde 2,6 büyüklüğünde bir deprem kaydedildi. Yalova'da da hissedilen depremin 6,86 kilometre derinlikte meydana geldiği bildirildi.
Kandilli Rasathanesi verilerine göre saat 17.33'te Adalar çevresinde 2,3 büyüklüğünde bir sarsıntı daha kaydedildi. Saat 17.43'te ise aynı bölgede 3,2 büyüklüğünde ikinci bir deprem meydana geldi.
Marmara Denizi'ndeki hareketlilik takip ediliyor
Gün içinde açıklanan veriler, Marmara Denizi ve Adalar çevresinde kısa aralıklarla birden fazla küçük çaplı sarsıntının kaydedildiğini gösterdi. Depremlere ilişkin büyüklük, konum ve derinlik bilgileri AFAD ile Kandilli Rasathanesi tarafından yayımlanan ölçümlerde yer aldı.
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