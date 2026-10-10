Marmara Denizi'nde Yalova açıklarında 3,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından paylaşıldığı belirtilen verilere göre sarsıntı, yerin 7,96 kilometre derinliğinde kaydedildi.
Haber Giriş Tarihi: 10.10.2026 22:25
Haber Güncellenme Tarihi: 10.10.2026 22:27
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
AFAD verilerine göre Marmara Denizi'nde meydana gelen depremin merkez üssü Yalova açıkları olarak açıklandı. Sarsıntının büyüklüğü 3,5 olarak ölçüldü.
Depremin yerin 7,96 kilometre derinliğinde gerçekleştiği bildirildi.
İstanbul'da da hissedildi
Yalova açıklarında meydana gelen deprem, İstanbul'un bazı bölgelerinde de hissedildi. Kısa süreli sarsıntı, İstanbul ve Yalova'da vatandaşlar arasında paniğe neden oldu.
AFAD verileri açıklandı
AFAD tarafından paylaşıldığı belirtilen ilk verilere göre depremin büyüklüğü 3,5, derinliği ise 7,96 kilometre olarak kayıtlara geçti. Merkez üssünün Marmara Denizi'nde, Yalova açıklarında olduğu bildirildi.
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Marmara'da deprem! AFAD büyüklüğünü açıkladı
Marmara Denizi'nde Yalova açıklarında 3,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından paylaşıldığı belirtilen verilere göre sarsıntı, yerin 7,96 kilometre derinliğinde kaydedildi.
AFAD verilerine göre Marmara Denizi'nde meydana gelen depremin merkez üssü Yalova açıkları olarak açıklandı. Sarsıntının büyüklüğü 3,5 olarak ölçüldü.
Depremin yerin 7,96 kilometre derinliğinde gerçekleştiği bildirildi.
İstanbul'da da hissedildi
Yalova açıklarında meydana gelen deprem, İstanbul'un bazı bölgelerinde de hissedildi. Kısa süreli sarsıntı, İstanbul ve Yalova'da vatandaşlar arasında paniğe neden oldu.
AFAD verileri açıklandı
AFAD tarafından paylaşıldığı belirtilen ilk verilere göre depremin büyüklüğü 3,5, derinliği ise 7,96 kilometre olarak kayıtlara geçti. Merkez üssünün Marmara Denizi'nde, Yalova açıklarında olduğu bildirildi.
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