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Marmara'da deprem! AFAD büyüklüğünü açıkladı

Marmara Denizi'nde Yalova açıklarında 3,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından paylaşıldığı belirtilen verilere göre sarsıntı, yerin 7,96 kilometre derinliğinde kaydedildi.

Haber Giriş Tarihi: 10.10.2026 22:25
Haber Güncellenme Tarihi: 10.10.2026 22:27
Kaynak: Haber Merkezi
hurhaber.com
Marmara'da deprem! AFAD büyüklüğünü açıkladı

AFAD verilerine göre Marmara Denizi'nde meydana gelen depremin merkez üssü Yalova açıkları olarak açıklandı. Sarsıntının büyüklüğü 3,5 olarak ölçüldü.

Depremin yerin 7,96 kilometre derinliğinde gerçekleştiği bildirildi.

İstanbul'da da hissedildi

Yalova açıklarında meydana gelen deprem, İstanbul'un bazı bölgelerinde de hissedildi. Kısa süreli sarsıntı, İstanbul ve Yalova'da vatandaşlar arasında paniğe neden oldu.

AFAD verileri açıklandı

AFAD tarafından paylaşıldığı belirtilen ilk verilere göre depremin büyüklüğü 3,5, derinliği ise 7,96 kilometre olarak kayıtlara geçti. Merkez üssünün Marmara Denizi'nde, Yalova açıklarında olduğu bildirildi.

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