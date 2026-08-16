Kuzey Marmara Otoyolu'ndaki kazada can kayıpları var
Kuzey Marmara Otoyolu'ndaki kazada can kayıpları var
Kuzey Marmara Otoyolu'nun Uskumruköy mevkiinde iki aracın karıştığı trafik kazasında 1'i çocuk 3 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken, kazanın ardından otoyolda uzun araç kuyrukları oluştu.
Haber Giriş Tarihi: 16.08.2026 15:22
Haber Güncellenme Tarihi: 16.08.2026 15:23
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
Kazanın ardından yapılan ihbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri yönlendirildi. Ekipler, kazaya karışan araçlardaki yaralılara müdahale etti.
Kazada 1'i çocuk olmak üzere 3 kişi hayatını kaybetti. Yaralanan 5 kişi için sağlık ekipleri tarafından müdahale gerçekleştirildi.
Otoyolda trafik yoğunluğu oluştu
Kaza nedeniyle Kuzey Marmara Otoyolu'nun Uskumruköy mevkiinde trafik yoğunluğu yaşandı. Bölgede metrelerce uzanan araç kuyruğu oluşurken ekiplerin olay yerindeki çalışmaları sürdürdü.
Kazanın meydana geliş nedenine ilişkin aktarılan ilk bilgilerde ayrıntıya yer verilmedi.
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Kuzey Marmara Otoyolu'ndaki kazada can kayıpları var
Kuzey Marmara Otoyolu'nun Uskumruköy mevkiinde iki aracın karıştığı trafik kazasında 1'i çocuk 3 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken, kazanın ardından otoyolda uzun araç kuyrukları oluştu.
Kazanın ardından yapılan ihbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri yönlendirildi. Ekipler, kazaya karışan araçlardaki yaralılara müdahale etti.
Kazada 1'i çocuk olmak üzere 3 kişi hayatını kaybetti. Yaralanan 5 kişi için sağlık ekipleri tarafından müdahale gerçekleştirildi.
Otoyolda trafik yoğunluğu oluştu
Kaza nedeniyle Kuzey Marmara Otoyolu'nun Uskumruköy mevkiinde trafik yoğunluğu yaşandı. Bölgede metrelerce uzanan araç kuyruğu oluşurken ekiplerin olay yerindeki çalışmaları sürdürdü.
Kazanın meydana geliş nedenine ilişkin aktarılan ilk bilgilerde ayrıntıya yer verilmedi.
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