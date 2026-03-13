Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel gözaltına alındı
Kuşadası Belediyesi’ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında Belediye Başkanı Ömer Günel gözaltına alındı. Operasyonun İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatıyla gerçekleştirildiği, aynı soruşturmada Kuşadası Belediyesi İmar Müdürü Ahmet Taşkın’ın da gözaltına alındığı öğrenildi.
Haber Giriş Tarihi: 13.03.2026 08:50
Haber Güncellenme Tarihi: 13.03.2026 08:54
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
Kuşadası Belediyesi’ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel gözaltına alındı.
Operasyonun İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatıyla gerçekleştirildiği öğrenildi.
BELEDİYE BAŞKANI İSTANBUL’DA GÖZALTINA ALINDI
Edinilen bilgilere göre Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, yürütülen bir soruşturma çerçevesinde İstanbul polisi tarafından gözaltına alındı.
Olayın belediye yetkilileri tarafından da doğrulandığı belirtildi.
İMAR MÜDÜRÜ DE GÖZALTINDA
Aynı soruşturma kapsamında Kuşadası Belediyesi İmar Müdürü Ahmet Taşkın’ın da gözaltına alındığı öğrenildi.
Ömer Günel’in İstanbul’da, Ahmet Taşkın’ın ise Kuşadası’nda gözaltına alındığı belirtilirken, konuyla ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı.
BİR AY ÖNCEKİ AÇIKLAMASI GÜNDEM OLMUŞTU
CHP’li Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, yaklaşık bir ay önce katıldığı bir mekan açılışında yaptığı açıklamalarla gündem olmuştu.
CHP'li Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, 1 ay önce de gündem olmuştu. CHP'li Meclis Üyesi Tibet Özer'e ait alkollü mekan açılışında Günel'in sarf ettiği sözler duyanları hayrete düşürmüştü. Günel, "Belli ki müdavimi olacağız, belli ki kandaki alkol seviyesi artacak. Allah utandırmasın" sözleriyle skandala imza atmıştı. Günel'in skandal sözlerine vatandaşlar tepki göstermiş, "Böyle olur CHP açılışı!", "Bu nasıl bir aymazlıktır?", "Alkol seviyesinin artmasından sonra nasıl Allah utandırmasın dersin. Nasıl kafa bu", "Alay mı ediyor", Utanma olmayınca"... yorumları yapılmıştı.
