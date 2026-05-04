Kurban Bayramı tatili 9 gün olacak mı? Gözler Kabine Toplantısı’nda
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanacak Kabine’de, Kurban Bayramı tatilinin 9 güne uzatılması ihtimali masaya yatırılacak. Takvim detayları, uzun tatil seçeneğini güçlendiriyor.
Haber Giriş Tarihi: 04.05.2026 10:48
Haber Güncellenme Tarihi: 04.05.2026 10:51
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi bugün Beştepe’de, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanıyor. Kritik toplantının gündeminde hem iç hem de dış politika başlıkları yer alırken, vatandaşların merakla beklediği Kurban Bayramı tatili de ele alınacak.
Toplantıda Orta Doğu’daki gelişmeler, güvenlik politikaları ve “Terörsüz Türkiye” süreci başta olmak üzere birçok önemli konu değerlendirilecek. Ancak kamuoyunun odağında, yaklaşan Kurban Bayramı tatilinin süresi bulunuyor.
9 GÜN İHTİMALİ GÜÇLENİYOR
Bu yıl Kurban Bayramı arifesi 26 Mayıs Salı gününe denk geliyor. Bayramın birinci gününün çarşamba olması nedeniyle, hafta sonlarıyla birlikte uzun tatil formülü öne çıkıyor. Pazartesi ve salı günlerinin idari izin kapsamına alınması halinde, kamu çalışanları için tatilin 9 güne çıkması gündeme gelebilecek.
Henüz resmi bir karar açıklanmazken, Kabine Toplantısı sonrası yapılacak açıklama tatil planları açısından belirleyici olacak. Özellikle turizm sektörü ve seyahat planı yapan vatandaşlar, çıkacak kararı yakından takip ediyor.
9 GÜN İHTİMALİ GÜÇLENİYOR
