KKTC'ye F-16 kalkanı! 6 Türk jeti adaya konuşlandırıldı
KKTC'ye F-16 kalkanı! 6 Türk jeti adaya konuşlandırıldı
Milli Savunma Bakanlığı, KKTC'nin güvenliğini artırmaya yönelik planlama kapsamında 6 F-16 savaş uçağı ve hava savunma sistemlerinin bugünden itibaren Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne konuşlandırıldığını açıkladı.
Haber Giriş Tarihi: 09.03.2026 12:13
Haber Güncellenme Tarihi: 09.03.2026 12:14
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
Milli Savunma Bakanlığınca, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) güvenliğinin artırılmasına yönelik kademeli planlamalar çerçevesinde, 6 F-16 savaş uçağının ve hava savunma sistemlerinin, bugünden itibaren KKTC'ye konuşlandırıldığı bildirildi.
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, şu ifadelere yer verildi;
"Bölgemizde yaşanan son gelişmeler kapsamında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin güvenliğinin artırılmasına yönelik yapılan kademeli planlamalar çerçevesinde 6 F-16 savaş uçağı ve hava savunma sistemleri bugünden itibaren Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne konuşlandırılmıştır. Gelişmelere göre yapılacak değerlendirmeler neticesinde ihtiyaç duyulması halinde ilave tedbirler alınmaya devam edilecektir."
KKTC'ye F-16 kalkanı! 6 Türk jeti adaya konuşlandırıldı
Milli Savunma Bakanlığı, KKTC'nin güvenliğini artırmaya yönelik planlama kapsamında 6 F-16 savaş uçağı ve hava savunma sistemlerinin bugünden itibaren Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne konuşlandırıldığını açıkladı.
Milli Savunma Bakanlığınca, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) güvenliğinin artırılmasına yönelik kademeli planlamalar çerçevesinde, 6 F-16 savaş uçağının ve hava savunma sistemlerinin, bugünden itibaren KKTC'ye konuşlandırıldığı bildirildi.
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, şu ifadelere yer verildi;
"Bölgemizde yaşanan son gelişmeler kapsamında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin güvenliğinin artırılmasına yönelik yapılan kademeli planlamalar çerçevesinde 6 F-16 savaş uçağı ve hava savunma sistemleri bugünden itibaren Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne konuşlandırılmıştır. Gelişmelere göre yapılacak değerlendirmeler neticesinde ihtiyaç duyulması halinde ilave tedbirler alınmaya devam edilecektir."
