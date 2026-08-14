Kırmızı bültenle aranıyordu: Serkan Kurtuluş Türkiye'ye getiriliyor
Kırmızı bültenle aranıyordu: Serkan Kurtuluş Türkiye'ye getiriliyor
İçişleri Bakanlığı, kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan organize suç örgütü elebaşı Serkan Kurtuluş'un Arjantin'de yakalandığını ve Türkiye'ye iade edildiğini açıkladı.
Haber Giriş Tarihi: 14.08.2026 15:14
Haber Güncellenme Tarihi: 14.08.2026 15:15
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
İçişleri Bakanlığı, organize suç örgütü elebaşı Serkan Kurtuluş'un Arjantin'den Türkiye'ye getirildiğini açıkladı. Bakanlıktan yapılan açıklamada, 'Vatandaşlarımızın huzurunu bozan, çocuklarımızın ve gençlerimizin geleceğini karartmaya çalışan organize suç örgütlerine karşı mücadelemizi sürdürüyoruz. Ülkemizde ve yurt dışında; nerede olurlarsa olsunlar Devletimizin gücü, sınırların ötesine de uzanır.' ifadelerine yer verildi.
Organize suç örgütü elebaşı Serkan Kurtuluş Arjantin'den Türkiye'ye getiriliyor.
İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
Nereye Saklanırsa Saklansınlar, Organize Suç Örgütleri Devletimizden Kaçamıyor. Bugün de organize suç örgütü elebaşı Serkan Kurtuluş Arjantin'den Türkiye'ye getiriliyor.
Emniyet Genel Müdürlüğü Interpol Europol Daire Başkanlığı, KOM ve İstihbarat Başkanlıkları, Dışişleri Bakanlığı ve Adalet Bakanlığı koordinesinde;
-"Tasarlayarak Öldürme, Kasten Öldürme, Suç İşlemek Amacı ile Örgüt Kurma, Suç Örgütüne Yarar Sağlamak Maksadıyla Birden Fazla Kişi Tarafından Silahla Yağma, Silahla Birden Fazla Kişiyle Var Olan Suç Örgütünün Korkutucu Gücünden Yararlanmak Suretiyle Zincirleme Şekilde Tehdit" suçlarından kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan SERKAN KURTULUŞ organize suç örgütü elebaşı Serkan Kurtuluş isimli şahıs, Arjantin'de yakalandı ve bugün ülkemize iade ediliyor.
Vatandaşlarımızın huzurunu bozan, çocuklarımızın ve gençlerimizin geleceğini karartmaya çalışan organize suç örgütlerine karşı mücadelemizi sürdürüyoruz. Ülkemizde ve yurt dışında; nerede olurlarsa olsunlar Devletimizin gücü, sınırların ötesine de uzanır.
Kahraman Polislerimizi, Başkanlıklarımızı, Daire Başkanlığımızı ve emeği geçenleri tebrik ediyoruz.
Adalet Bakanlığı ve Dışişleri Bakanlığı görevlilerine teşekkür ediyoruz.
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Kırmızı bültenle aranıyordu: Serkan Kurtuluş Türkiye'ye getiriliyor
İçişleri Bakanlığı, kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan organize suç örgütü elebaşı Serkan Kurtuluş'un Arjantin'de yakalandığını ve Türkiye'ye iade edildiğini açıkladı.
İçişleri Bakanlığı, organize suç örgütü elebaşı Serkan Kurtuluş'un Arjantin'den Türkiye'ye getirildiğini açıkladı. Bakanlıktan yapılan açıklamada, 'Vatandaşlarımızın huzurunu bozan, çocuklarımızın ve gençlerimizin geleceğini karartmaya çalışan organize suç örgütlerine karşı mücadelemizi sürdürüyoruz. Ülkemizde ve yurt dışında; nerede olurlarsa olsunlar Devletimizin gücü, sınırların ötesine de uzanır.' ifadelerine yer verildi.
Organize suç örgütü elebaşı Serkan Kurtuluş Arjantin'den Türkiye'ye getiriliyor.
İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
Nereye Saklanırsa Saklansınlar, Organize Suç Örgütleri Devletimizden Kaçamıyor. Bugün de organize suç örgütü elebaşı Serkan Kurtuluş Arjantin'den Türkiye'ye getiriliyor.
Emniyet Genel Müdürlüğü Interpol Europol Daire Başkanlığı, KOM ve İstihbarat Başkanlıkları, Dışişleri Bakanlığı ve Adalet Bakanlığı koordinesinde;
-"Tasarlayarak Öldürme, Kasten Öldürme, Suç İşlemek Amacı ile Örgüt Kurma, Suç Örgütüne Yarar Sağlamak Maksadıyla Birden Fazla Kişi Tarafından Silahla Yağma, Silahla Birden Fazla Kişiyle Var Olan Suç Örgütünün Korkutucu Gücünden Yararlanmak Suretiyle Zincirleme Şekilde Tehdit" suçlarından kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan SERKAN KURTULUŞ organize suç örgütü elebaşı Serkan Kurtuluş isimli şahıs, Arjantin'de yakalandı ve bugün ülkemize iade ediliyor.
Vatandaşlarımızın huzurunu bozan, çocuklarımızın ve gençlerimizin geleceğini karartmaya çalışan organize suç örgütlerine karşı mücadelemizi sürdürüyoruz. Ülkemizde ve yurt dışında; nerede olurlarsa olsunlar Devletimizin gücü, sınırların ötesine de uzanır.
Kahraman Polislerimizi, Başkanlıklarımızı, Daire Başkanlığımızı ve emeği geçenleri tebrik ediyoruz.
Adalet Bakanlığı ve Dışişleri Bakanlığı görevlilerine teşekkür ediyoruz.
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