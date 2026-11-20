Kıbrıs'taki şirketi Türkiye'de soydular! 100 milyonluk vurgunda 11 gözaltı
Kıbrıs'taki şirketi Türkiye'de soydular! 100 milyonluk vurgunda 11 gözaltı
Türkiye merkezli hazır yemek şirketinin KKTC şubesini sahte faturalarla 100 milyon lira dolandırdığı öne sürülen yöneticinin, parayı paravan şirketler ve yakınlarının hesapları üzerinden dolaştırdığı ortaya çıktı. İstanbul merkezli İstanbul, Hatay, Tekirdağ ve Siirt'te düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 11 şüpheli gözaltına alındı. Soruşturma kapsamında, elde edilen paranın 14 milyon lirasının yasal bahis sitelerinde kaybedildiği iddia edildi.
Haber Giriş Tarihi: 20.11.2026 14:38
Haber Güncellenme Tarihi: 20.11.2026 14:38
Kaynak:
AA
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, hazır yemek zincirlerini bünyesinde barındıran şirketin KKTC şubesinin dolandırıldığı yönündeki şikayet üzerine çalışma başlattı.
Yapılan incelemelerde, şirketin KKTC şubesine yönetici olarak atanan Batuhan D'nin, alınan hizmetler karşılığında sahte faturalar düzenleyerek şirketi 100 milyon lira dolandırdığı belirlendi.
Paranın Türkiye'de Emre G. adına kurulan 3 paravan şirkete aktarıldığını tespit eden ekipler, şüphelinin bu parayı yakın akrabalarının hesaplarına parça parça göndererek çok sayıda transferle izini kaybettirmeye çalıştığını ortaya çıkardı.
Şüpheli Emre G'nin söz konusu işlemlerin ardından 70 milyon lirayı yeniden Batuhan D'nin hesabına aktardığı tespit edildi.
Ekipler, çalışmaların tamamlanmasının ardından İstanbul, Hatay, Tekirdağ ve Siirt'te düzenlenen eş zamanlı operasyonda 11 zanlıyı yakaladı.
Gözaltına alınan şüphelilerden 10'u emniyetteki işlemlerinin ardından Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi. Diğer şüphelinin ise Hatay'da gözaltında bulunduğu öğrenildi.
Öte yandan, Kıbrıs'ta yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan ve elde ettiği paranın 14 milyon lirasını yasal bahis sitelerinde kaybettiği iddia edilen Batuhan D'nin ise tutuklandığı bildirildi.
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Kıbrıs'taki şirketi Türkiye'de soydular! 100 milyonluk vurgunda 11 gözaltı
Türkiye merkezli hazır yemek şirketinin KKTC şubesini sahte faturalarla 100 milyon lira dolandırdığı öne sürülen yöneticinin, parayı paravan şirketler ve yakınlarının hesapları üzerinden dolaştırdığı ortaya çıktı. İstanbul merkezli İstanbul, Hatay, Tekirdağ ve Siirt'te düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 11 şüpheli gözaltına alındı. Soruşturma kapsamında, elde edilen paranın 14 milyon lirasının yasal bahis sitelerinde kaybedildiği iddia edildi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, hazır yemek zincirlerini bünyesinde barındıran şirketin KKTC şubesinin dolandırıldığı yönündeki şikayet üzerine çalışma başlattı.
Yapılan incelemelerde, şirketin KKTC şubesine yönetici olarak atanan Batuhan D'nin, alınan hizmetler karşılığında sahte faturalar düzenleyerek şirketi 100 milyon lira dolandırdığı belirlendi.
Paranın Türkiye'de Emre G. adına kurulan 3 paravan şirkete aktarıldığını tespit eden ekipler, şüphelinin bu parayı yakın akrabalarının hesaplarına parça parça göndererek çok sayıda transferle izini kaybettirmeye çalıştığını ortaya çıkardı.
Şüpheli Emre G'nin söz konusu işlemlerin ardından 70 milyon lirayı yeniden Batuhan D'nin hesabına aktardığı tespit edildi.
Ekipler, çalışmaların tamamlanmasının ardından İstanbul, Hatay, Tekirdağ ve Siirt'te düzenlenen eş zamanlı operasyonda 11 zanlıyı yakaladı.
Gözaltına alınan şüphelilerden 10'u emniyetteki işlemlerinin ardından Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi. Diğer şüphelinin ise Hatay'da gözaltında bulunduğu öğrenildi.
Öte yandan, Kıbrıs'ta yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan ve elde ettiği paranın 14 milyon lirasını yasal bahis sitelerinde kaybettiği iddia edilen Batuhan D'nin ise tutuklandığı bildirildi.
Kaynak: AA
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