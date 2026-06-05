Karı kocaya kanlı pusu! Bursa'daki katil tanıdık çıktı
Karı kocaya kanlı pusu! Bursa'daki katil tanıdık çıktı
Bursa'da kıskançlık şüphesiyle bir kişi, marketten dönen eniştesi ve kız kardeşine sokak ortasında kurşun yağdırdı. Başlarından vurulan karı-koca olay yerinde can verirken, dehşet saçan şüpheli cinayet silahıyla birlikte yakalandı. Katil ilk ifadesinde, eşi ile eniştesi arasında ilişki olduğundan şüphelendiğini ve bu nedenle saldırıyı gerçekleştirdiğini söylediği öğrenildi.
Haber Giriş Tarihi: 05.06.2026 13:07
Haber Güncellenme Tarihi: 05.06.2026 13:07
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
Beyazıt Mahallesi 1. Kartal Sokak'ta, kimliği henüz belirlenemeyen kişi ile Y.D. (40) ve kocası H.D. (40) arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.
Tartışmanın büyümesi üzerine yanındaki tabancayla H.D. ve Y.D'ye ateş eden zanlı olay yerinden kaçtı.
Silah seslerini duyan vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
Polis çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri yaptıkları kontrollerde Y.D. ile H.D'nin hayatını kaybettiğini belirledi.
Olayla ilgili soruşturma yürüten Cinayet Büro Amirliği ekipleri, şüphelinin N.K. (47) olduğunu belirledi.
Ekiplerce düzenlenen operasyonla zanlı yakalandı. Polis, suç aleti silahı da ele geçirdi.
Şüphelinin emniyetteki ifadesinde, eşi ile H.D. arasında ilişki bulunduğundan şüphelendiğini, bu nedenle olayı gerçekleştirdiğini söylediği öğrenildi.
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Karı kocaya kanlı pusu! Bursa'daki katil tanıdık çıktı
Bursa'da kıskançlık şüphesiyle bir kişi, marketten dönen eniştesi ve kız kardeşine sokak ortasında kurşun yağdırdı. Başlarından vurulan karı-koca olay yerinde can verirken, dehşet saçan şüpheli cinayet silahıyla birlikte yakalandı. Katil ilk ifadesinde, eşi ile eniştesi arasında ilişki olduğundan şüphelendiğini ve bu nedenle saldırıyı gerçekleştirdiğini söylediği öğrenildi.
Beyazıt Mahallesi 1. Kartal Sokak'ta, kimliği henüz belirlenemeyen kişi ile Y.D. (40) ve kocası H.D. (40) arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.
Tartışmanın büyümesi üzerine yanındaki tabancayla H.D. ve Y.D'ye ateş eden zanlı olay yerinden kaçtı.
Silah seslerini duyan vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
Polis çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri yaptıkları kontrollerde Y.D. ile H.D'nin hayatını kaybettiğini belirledi.
Olayla ilgili soruşturma yürüten Cinayet Büro Amirliği ekipleri, şüphelinin N.K. (47) olduğunu belirledi.
Ekiplerce düzenlenen operasyonla zanlı yakalandı. Polis, suç aleti silahı da ele geçirdi.
Şüphelinin emniyetteki ifadesinde, eşi ile H.D. arasında ilişki bulunduğundan şüphelendiğini, bu nedenle olayı gerçekleştirdiğini söylediği öğrenildi.
Zanlı N.K'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.
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