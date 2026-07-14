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Kahramanmaraş'ta 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Kahramanmaraş'ta 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) verilerine göre, merkez üssü Pazarcık ilçesi olan deprem saat 21.27'de kaydedildi. Depremin büyüklüğü 4.2 (Mw), derinliği ise 8.53 kilometre olarak ölçüldü.

Haber Giriş Tarihi: 14.07.2026 22:25
Haber Güncellenme Tarihi: 14.07.2026 22:26
Kaynak: Haber Merkezi
hurhaber.com
Kahramanmaraş'ta 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi

AFAD'ın internet sitesi ve sosyal medya hesaplarından paylaşılan bilgilere göre, deprem Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde meydana geldi. Kurum, sarsıntının yerin 8.53 kilometre derinliğinde gerçekleştiğini duyurdu.

İlk açıklama AFAD'dan geldi

AFAD, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Sarsıntı yerin 8.53 kilometre derinliğinde yaşandı." ifadelerine yer verdi.

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