İstanbul merkezli eş zamanlı rüşvet operasyonu! 11 şüpheli yakalandı

İstanbul'da vergi müfettişlerine yönelik 'rüşvet' soruşturması kapsamında düzenlenen operasyonda 11 zanlı gözaltına alındı.

Haber Giriş Tarihi: 27.04.2026 08:45
Haber Güncellenme Tarihi: 27.04.2026 10:37
Kaynak: Haber Merkezi
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen "vergi denetim kurulu suç örgütü" soruşturması kapsamında düzenlenen operasyonlarda elde edilen dijital materyaller incelendi.

Bazı vergi müfettişlerinin rüşvet suçuna karıştıklarını belirleyen ekipler, zanlıların firma sahipleri ile ilişki kurarak cezai müeyyide uygulanmaması karşılığında rüşvet aldıkları anlaşıldı.

Çalışmaların tamamlanmasının ardından İstanbul merkezli 4 ilde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, 11 şüpheliyi gözaltına aldı.

