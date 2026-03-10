İstanbul'da terör örgütü DEAŞ operasyonunda 13 zanlı yakalandı
Haber Giriş Tarihi: 10.03.2026 09:49
Haber Güncellenme Tarihi: 10.03.2026 09:49
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
İstanbul'da terör örgütü DEAŞ'la bağlantılı faaliyet yürüttükleri ve sosyal medya aracılığıyla propaganda yaptıkları iddiasıyla 13 şüpheli gözaltına alındı.
İstanbul Terörle Mücadele ve İstihbarat şube müdürlükleri ekipleri, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, terör örgütü DEAŞ'ın faaliyetlerinin engellenmesi ve deşifre edilmesine yönelik çalışma yürüttü.
Bu kapsamda terör örgütüyle iltisaklı faaliyet yürüten ve sosyal medya kanalları aracılığıyla propaganda yapan şüphelilerin kimlik ve adresleri tespit edildi.
Belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda 13 şüpheli gözaltına alındı.
Şüpheliler, işlemleri için emniyete götürüldü.
