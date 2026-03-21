İstanbul'da şehirlerarası yolcu otobüsü küle döndü

Esenler’de seyir halindeki şehirlerarası yolcu otobüsünde çıkan yangın paniğe neden oldu. Alevler itfaiye ekiplerince söndürülürken araç kullanılamaz hale geldi. Yangın nedeniyle bir süre trafikte yoğunluk yaşandı.

Haber Giriş Tarihi: 21.03.2026 08:15
Haber Güncellenme Tarihi: 21.03.2026 08:53
Kaynak: Haber Merkezi
Büyük İstanbul Otogarı'na gelerek yolcuları indiren otobüsün şoförü, daha sonra Tekstilkent mevkisine geldiği sırada aracın alev aldığını fark etti.

Otobüsü emniyet şeridine alan şoför, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri alevleri söndürürken yanan otobüs kullanılamaz hale geldi.

Yangın nedeniyle otoyolun Edirne istikametinde trafik yoğunluğu oluştu. Otobüsün olay yerinden kaldırılmasının ardından trafik akışı normale döndü.

