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İstanbul'da sağanak etkili oluyor

İstanbul'da sabahın erken saatlerinde etkili olan sağanak yağış, işe gitmek için yola çıkan vatandaşlara zor anlar yaşattı.

Haber Giriş Tarihi: 27.10.2026 08:24
Haber Güncellenme Tarihi: 27.10.2026 08:25
Kaynak: Haber Merkezi
hurhaber.com
İstanbul'da sağanak etkili oluyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün sağanak yağış uyarılarının ardından İstanbul'da beklenen yağış sabah saatlerinde etkisini gösterdi.

Kent genelinde etkili olan yağış nedeniyle sabah saatlerinde dışarı çıkan vatandaşlar zor anlar yaşadı. İşe ve okula gitmek için yola çıkan vatandaşların bazıları yanlarında getirdikleri şemsiyelerle yağmurdan korunurken, bazıları ise yağışın etkisini azaltmasını bekledi.

Şemsiyesi bulunmayan vatandaşların koşarak ilerlediği görüldü.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün değerlendirmelerine göre, yağışlı havanın hafta boyunca etkisini sürdürmesi bekleniyor.

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