İstanbul'da metrobüs arızası! Seferler aksadı, duraklarda yoğunluk oluştu
İstanbul'da metrobüs arızası! Seferler aksadı, duraklarda yoğunluk oluştu
İstanbul'un ulaşım yükünü taşıyan metrobüs hattında yaşanan arıza yolculara zor anlar yaşattı. Beşiktaş'ta arızalanan aracın yolu kapatması nedeniyle seferler aksarken duraklarda uzun kuyruklar oluştu.
Haber Giriş Tarihi: 02.11.2026 12:42
Haber Güncellenme Tarihi: 02.11.2026 12:43
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
Beşiktaş'ta, arızalanan aracın yolu kapaması nedeniyle metrobüs seferlerinde aksamalar yaşandı.
Avcılar istikametinde seyreden metrobüs, Zincirlikuyu Durağı'na yakın bir bölgede arızalandı.
Aracın yolu kapaması nedeniyle metrobüs seferlerinde aksamalar yaşandı.
Metrobüs yolunda araç kuyrukları oluşurken, duraklarda bekleyen yolcular yoğunluğa neden oldu.
Arızalanan metrobüsteki yolcular, başka bir araca yönlendirildi.
Metrobüsün yoldan kaldırılmasının ardından seferler normale döndü.
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İstanbul'da metrobüs arızası! Seferler aksadı, duraklarda yoğunluk oluştu
İstanbul'un ulaşım yükünü taşıyan metrobüs hattında yaşanan arıza yolculara zor anlar yaşattı. Beşiktaş'ta arızalanan aracın yolu kapatması nedeniyle seferler aksarken duraklarda uzun kuyruklar oluştu.
Beşiktaş'ta, arızalanan aracın yolu kapaması nedeniyle metrobüs seferlerinde aksamalar yaşandı.
Avcılar istikametinde seyreden metrobüs, Zincirlikuyu Durağı'na yakın bir bölgede arızalandı.
Aracın yolu kapaması nedeniyle metrobüs seferlerinde aksamalar yaşandı.
Metrobüs yolunda araç kuyrukları oluşurken, duraklarda bekleyen yolcular yoğunluğa neden oldu.
Arızalanan metrobüsteki yolcular, başka bir araca yönlendirildi.
Metrobüsün yoldan kaldırılmasının ardından seferler normale döndü.
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