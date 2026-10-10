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İstanbul'da İETT faciası! Duvara çarptı: Yolcular yaralandı

Sultangazi'de kontrolden çıkan İETT otobüsünün istinat duvarına ve kaldırıma çarpması sonucu 4 yolcu yaralandı.

Haber Giriş Tarihi: 10.10.2026 13:33
Haber Güncellenme Tarihi: 10.10.2026 13:33
Kaynak: Haber Merkezi
hurhaber.com
İstanbul'da İETT faciası! Duvara çarptı: Yolcular yaralandı

Selçuklu Bulvarı'nda Cebeci yönüne ilerleyen İETT otobüsünün şoförü bilinmeyen nedenle kontrolünü kaybetti.

Kontrolden çıkan otobüs bulvardaki virajda istinat duvarına çarptı. Ardından kaldırıma çarpan otobüs yaklaşık 100 metre ileride durabildi.

Kazada otobüsteki 4 yolcu yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Polis ekiplerinin olay yerindeki çalışması sürüyor.

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