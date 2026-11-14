İstanbul'da fırtına alarmı! Valilik duyurdu: 198 ihbara müdahale edildi
İstanbul'da fırtına alarmı! Valilik duyurdu: 198 ihbara müdahale edildi
İstanbul'da etkili olan kuvvetli rüzgar ve fırtına nedeniyle 112 Acil Çağrı Merkezi'ne, çatı uçması, ağaç devrilmesi ile tehlike arz eden parçalar nedeniyle 198 ihbar yapıldığı ve bu ihbarların tamamına ilgili kurumlarca müdahale edildiği bildirildi.
Haber Giriş Tarihi: 14.11.2026 12:44
Haber Güncellenme Tarihi: 14.11.2026 12:44
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
Valilikten yapılan açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan uyarılarda kent genelinde, dün saat 02.00 ile bugün saat 05.00 arasında kuvvetli rüzgar ve fırtına beklendiğine ilişkin sarı kodlu meteorolojik uyarı yapıldığı hatırlatıldı.
Kentte, dün gece saatlerinden itibaren etkili olan kuvvetli rüzgar ve fırtınanın bugün de gün içerisinde etkisini sürdürmesinin beklendiği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Fırtınanın etkili olmaya başladığı dün saat 02.00'den bugün saat 11.30 itibarıyla, Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) kapsamında görevli 23 Afet Grubu, 39 Kaymakamlığımız ve ilgili kurumlara gerekli bilgilendirmeler yapılmıştır. Olası olumsuzluklara karşı haberleşme ve iletişim kanallarının kesintisiz açık tutulması, ihtiyaç duyulabilecek araç, iş makinesi, ekipman ve personel planlamalarının yapılması istenmiştir. İlimiz genelinde 112 Acil Çağrı Merkezimize dün saat 00.01 ile bugün saat 05.00 arasında çatı uçması, ağaç devrilmesi ve tehlike arz eden parçalar nedeniyle toplam 198 ihbar ulaşmış, ilgili kurumlarımız tarafından ihbarların tamamına müdahale edilmiştir."
Açıklamada, Emirgan, Gülhane, Küçük Çamlıca, Büyük Çamlıca, Fethi Paşa, Hidiv Kasrı ile Beykoz koruları ve Büyükdere Atatürk Fidanlığı, Atatürk ve Florya Atatürk kent ormanları ile Büyükçekmece Doğal Yaşam Parkı'nın fırtına nedeniyle oluşabilecek dal düşmesi ve ağaç devrilmesi riskine karşı ziyaretçilerin can ve mal güvenliğinin korunması amacıyla ziyaretçi girişine kapatıldığı bildirildi.
Bostancı-Moda-Karaköy-Kabataş, Büyükada-Sedef Adası, Maltepe-Büyükada-Heybeliada-Burgazada-Kınalıada, Beşiktaş-Adalar, Sarıyer-Beykoz, Bostancı-Adalar Ring, Kabataş-Kadıköy-Adalar, Uzun Boğaz Turu, Kısa Boğaz Turu, Eminönü-Beşiktaş-Ortaköy, Kadıköy-Karaköy, Kadıköy-Kabataş, Kadıköy-Beşiktaş, Kadıköy-Üsküdar-Ortaköy ve Küçüksu-İstinye seferlerinin iptal edildiği kaydedilen açıklamada, Beşiktaş-Haliç Hattı seferlerinin Kabataş-Haliç güzergahında gerçekleştirildiği belirtildi.
Açıklamada, Çengelköy-Kuzguncuk-Beşiktaş-Kabataş Hattı, Küçüksu-Kabataş-Beşiktaş Hattı ve Eminönü-Boğaz Hattı seferlerinin Beşiktaş uğramalarının yapılmadığı, Aşiyan-Anadolu Hisarı-Küçüksu Ring Hattı ile Aşiyan-Üsküdar Hattı seferlerinin ise ikinci bir duyuruya kadar Bebek-Küçüksu-Anadolu Hisarı-Bebek ve Bebek-Üsküdar güzergahlarında gerçekleştirildiği kaydedildi.
İstanbul Havalimanı ve Sabiha Gökçen Havalimanı'nda planlı olağan uçuşların devam ettiği belirtilen açıklamada, vatandaşlara kuvvetli rüzgar ve fırtınanın etkili olacağı süre boyunca dikkatli olmalarına ilişkin uyarıda bulunularak, yetkili kurumların uyarılarını takip etmeleri çağrısında bulunuldu.
Sizlere daha iyi hizmet sunabilmek adına sitemizde çerez konumlandırmaktayız. Kişisel verileriniz, KVKK ve GDPR
kapsamında toplanıp işlenir. Sitemizi kullanarak, çerezleri kullanmamızı kabul etmiş olacaksınız.
En son gelişmelerden anında haberdar olmak için 'İZİN VER' butonuna tıklayınız.
İstanbul'da fırtına alarmı! Valilik duyurdu: 198 ihbara müdahale edildi
İstanbul'da etkili olan kuvvetli rüzgar ve fırtına nedeniyle 112 Acil Çağrı Merkezi'ne, çatı uçması, ağaç devrilmesi ile tehlike arz eden parçalar nedeniyle 198 ihbar yapıldığı ve bu ihbarların tamamına ilgili kurumlarca müdahale edildiği bildirildi.
Valilikten yapılan açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan uyarılarda kent genelinde, dün saat 02.00 ile bugün saat 05.00 arasında kuvvetli rüzgar ve fırtına beklendiğine ilişkin sarı kodlu meteorolojik uyarı yapıldığı hatırlatıldı.
Kentte, dün gece saatlerinden itibaren etkili olan kuvvetli rüzgar ve fırtınanın bugün de gün içerisinde etkisini sürdürmesinin beklendiği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Fırtınanın etkili olmaya başladığı dün saat 02.00'den bugün saat 11.30 itibarıyla, Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) kapsamında görevli 23 Afet Grubu, 39 Kaymakamlığımız ve ilgili kurumlara gerekli bilgilendirmeler yapılmıştır. Olası olumsuzluklara karşı haberleşme ve iletişim kanallarının kesintisiz açık tutulması, ihtiyaç duyulabilecek araç, iş makinesi, ekipman ve personel planlamalarının yapılması istenmiştir. İlimiz genelinde 112 Acil Çağrı Merkezimize dün saat 00.01 ile bugün saat 05.00 arasında çatı uçması, ağaç devrilmesi ve tehlike arz eden parçalar nedeniyle toplam 198 ihbar ulaşmış, ilgili kurumlarımız tarafından ihbarların tamamına müdahale edilmiştir."
Açıklamada, Emirgan, Gülhane, Küçük Çamlıca, Büyük Çamlıca, Fethi Paşa, Hidiv Kasrı ile Beykoz koruları ve Büyükdere Atatürk Fidanlığı, Atatürk ve Florya Atatürk kent ormanları ile Büyükçekmece Doğal Yaşam Parkı'nın fırtına nedeniyle oluşabilecek dal düşmesi ve ağaç devrilmesi riskine karşı ziyaretçilerin can ve mal güvenliğinin korunması amacıyla ziyaretçi girişine kapatıldığı bildirildi.
Bostancı-Moda-Karaköy-Kabataş, Büyükada-Sedef Adası, Maltepe-Büyükada-Heybeliada-Burgazada-Kınalıada, Beşiktaş-Adalar, Sarıyer-Beykoz, Bostancı-Adalar Ring, Kabataş-Kadıköy-Adalar, Uzun Boğaz Turu, Kısa Boğaz Turu, Eminönü-Beşiktaş-Ortaköy, Kadıköy-Karaköy, Kadıköy-Kabataş, Kadıköy-Beşiktaş, Kadıköy-Üsküdar-Ortaköy ve Küçüksu-İstinye seferlerinin iptal edildiği kaydedilen açıklamada, Beşiktaş-Haliç Hattı seferlerinin Kabataş-Haliç güzergahında gerçekleştirildiği belirtildi.
Açıklamada, Çengelköy-Kuzguncuk-Beşiktaş-Kabataş Hattı, Küçüksu-Kabataş-Beşiktaş Hattı ve Eminönü-Boğaz Hattı seferlerinin Beşiktaş uğramalarının yapılmadığı, Aşiyan-Anadolu Hisarı-Küçüksu Ring Hattı ile Aşiyan-Üsküdar Hattı seferlerinin ise ikinci bir duyuruya kadar Bebek-Küçüksu-Anadolu Hisarı-Bebek ve Bebek-Üsküdar güzergahlarında gerçekleştirildiği kaydedildi.
BAZI DENİZ OTOBÜSÜ SEFERLERİ İPTAL EDİLDİ
Açıklamada, Bursa-Armutlu-Armutlu Tatil Köyü-Yenikapı-Kadıköy hattının 08.30, Bandırma-Yenikapı-Kadıköy hattının 08.30, Kabataş-Kadıköy-Yenikapı-Armutlu-Bursa hattının 09.05, Kadıköy-Yenikapı-Armutlu Tatil Köyü-Armutlu-Bursa hattının 10.00, Bursa-Armutlu-Armutlu Tatil Köyü-Yenikapı-Kadıköy hattının 10.30 ve Bursa-Armutlu-Yenikapı-Kadıköy hattının 12.30 seferlerinin iptal edildiği belirtildi.
İstanbul Havalimanı ve Sabiha Gökçen Havalimanı'nda planlı olağan uçuşların devam ettiği belirtilen açıklamada, vatandaşlara kuvvetli rüzgar ve fırtınanın etkili olacağı süre boyunca dikkatli olmalarına ilişkin uyarıda bulunularak, yetkili kurumların uyarılarını takip etmeleri çağrısında bulunuldu.
Çok Okunanlar