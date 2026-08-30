İstanbul’da 30 Ağustos Zafer Bayramı Kutlama Töreni ve Tören Geçişi nedeniyle Fatih’te bazı yollar 30 Ağustos 2026 Pazar günü saat 07.00 itibarıyla araç trafiğine kapatıldı. Düzenleme kapsamında Adnan Menderes Bulvarı’nın (Vatan Caddesi) iki yönünde ve bulvar üzerindeki yan yollarda araç geçişine izin verilmiyor.
Haber Giriş Tarihi: 30.08.2026 10:09
Haber Güncellenme Tarihi: 30.08.2026 10:10
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
Tören programı nedeniyle Fatih’teki Adnan Menderes Bulvarı, Vatan Caddesi olarak bilinen bölüm dahil olmak üzere her iki yönde araç trafiğine kapatıldı. Trafik tedbiri bulvar üzerindeki yan yolları da kapsıyor.
Uygulama, 30 Ağustos Zafer Bayramı kapsamında gerçekleştirilecek kutlama töreni ve tören geçişi nedeniyle hayata geçirildi. Yol kapatmaları saat 07.00 itibarıyla başladı.
Sürücüler için alternatif güzergâhlar açıklandı
Vatan Caddesi ve bağlantılı yan yolları kullanacak sürücüler için farklı güzergâh seçenekleri belirtildi. Buna göre Atatürk Bulvarı, D-100 Karayolu ve O-3 Hal Yolu alternatif ulaşım güzergâhları arasında yer alıyor.
Fevzipaşa Caddesi ile Turgut Özal Millet Caddesi de sürücülerin kullanabileceği alternatif yollar arasında gösterildi. Fatih ve çevresinde seyahat edecek sürücülerin güzergâhlarını trafik düzenlemesine göre belirlemeleri önem taşıyor.
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İstanbul’da 30 Ağustos için trafik düzenlemesi
İstanbul’da 30 Ağustos Zafer Bayramı Kutlama Töreni ve Tören Geçişi nedeniyle Fatih’te bazı yollar 30 Ağustos 2026 Pazar günü saat 07.00 itibarıyla araç trafiğine kapatıldı. Düzenleme kapsamında Adnan Menderes Bulvarı’nın (Vatan Caddesi) iki yönünde ve bulvar üzerindeki yan yollarda araç geçişine izin verilmiyor.
Tören programı nedeniyle Fatih’teki Adnan Menderes Bulvarı, Vatan Caddesi olarak bilinen bölüm dahil olmak üzere her iki yönde araç trafiğine kapatıldı. Trafik tedbiri bulvar üzerindeki yan yolları da kapsıyor.
Uygulama, 30 Ağustos Zafer Bayramı kapsamında gerçekleştirilecek kutlama töreni ve tören geçişi nedeniyle hayata geçirildi. Yol kapatmaları saat 07.00 itibarıyla başladı.
Sürücüler için alternatif güzergâhlar açıklandı
Vatan Caddesi ve bağlantılı yan yolları kullanacak sürücüler için farklı güzergâh seçenekleri belirtildi. Buna göre Atatürk Bulvarı, D-100 Karayolu ve O-3 Hal Yolu alternatif ulaşım güzergâhları arasında yer alıyor.
Fevzipaşa Caddesi ile Turgut Özal Millet Caddesi de sürücülerin kullanabileceği alternatif yollar arasında gösterildi. Fatih ve çevresinde seyahat edecek sürücülerin güzergâhlarını trafik düzenlemesine göre belirlemeleri önem taşıyor.
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