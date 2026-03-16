İsrail'e Mescid-i Aksa tepkisi: Bu karar barbarlıktır
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, İsrail'in, işgal altındaki Doğu Kudüs'te yer alan Mescid-i Aksa'yı ibadete kapatmasını kınayarak, 'Müslümanların Mescid-i Aksa'da namaz kılmasını engellemek, barbarlıktır. İsrail bir kere daha uluslararası hukuku ihlal etmektedir.' ifadesini kullandı.
Haber Giriş Tarihi: 16.03.2026 13:50
Haber Güncellenme Tarihi: 16.03.2026 13:50
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
Çelik, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:
"İsrail'in Mescid-i Aksa'ya dönük saygısızlığı insanlığın tüm değerlerine yeni bir saldırıdır. İsrail'in Mescid-i Aksa'yı ibadete kapatmasını ve Müslümanların burada namaz kılmasını engellemesini en güçlü şekilde kınıyoruz. Müslümanların Mescid-i Aksa'da namaz kılmasını engellemek, barbarlıktır. İsrail bir kere daha uluslararası hukuku ihlal etmektedir. İnsanlığın değerlerini korumak için tüm dünyanın İsrail'in hukuksuz eylemlerine karşı ortak mücadele etmesi gerekmektedir."
