İşadamı Nevzat Aydın'a ''Çirkin'' tehdit! Şikayetçi oldu
İşadamı Nevzat Aydın'a ''Çirkin'' tehdit! Şikayetçi oldu
İşadamı Nevzat Aydın, Çirkinler çetesinin kendisinden 1 milyon euro haraç istediğini, aksi halde aksi halde oğlunun öldürüleceğini belirterek şikâyetçi oldu.
Haber Giriş Tarihi: 30.10.2026 09:13
Haber Güncellenme Tarihi: 30.10.2026 09:14
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
'Çirkinler' suç örgütü, işadamı Nevzat Aydın'dan 1 milyon euro haraç istedi. Aydın'ı oğlunu öldürmekle tehdit eden çetenin 4 üyesi Beykoz'da saklandıkları evde düzenlenen operasyonla yakalandı.
Yemeksepeti'nin kurucusu ve eski sahibi iş insanı Nevzat Aydın, oğlunun hayatıyla tehdit edildiği iddiasıyla İstanbul'da polise şikâyette bulundu. AKŞAM Gazetesi'nin haberine göre, Aydın, 28 Ekim'de Yunanistan'ın +30 ülke kodunu taşıyan bir telefon numarasından arandığını, kendisini "Çirkinler" suç örgütünden K.A. olarak tanıtan kişinin 1 milyon euro talep ettiğini söyledi. Şüphelinin, istenen paranın ödenmemesi hâlinde oğlunu öldürmekle tehdit ettiğini belirten Aydın'ın başvurusu üzerine polis inceleme başlattı. Beykoz'da bir evde saklandıkları tespit edilen çetenin 4 üyesi düzenlenen operasyonla yakalandı.
MAÇ SONRASI ARADILAR
Aydın, tehditlerin 22 Ekim'de oğlunun Trabzonspor-Beşiktaş karşılaşması öncesinde düzenlenen seremoniye katılmasının ardından başladığını ifade etti. Oğlunun maç öncesinde futbolcularla sahaya çıkabilmesi için 100 milyon TL ödediği yönündeki haberler sonrası hedef hâline geldiğini ileri sürdü. İddiaları yalanlayan Aydın, haberi yayımlayan kişiler hakkında yasal yollara başvurma hakkını saklı tuttuğunu belirtti.
PIRLANTACI AİLEYE GÖZDAĞI VERMİŞLERDİ
Tehdit içerikli aramanın yapıldığı telefon numarası ile K.A.'nın kimlik bilgilerinin belirlenmesi için çalışma başlatıldı. K.A.'nın bağlı olduğunu söylediği Çirkinler suç örgütüne yönelik 3 Ekim'de İstanbul'da bir operasyon düzenlenmişti. 5 şüphelinin gözaltına alındığı operasyon, bir pırlanta firmasının sahiplerine yurtdışı kaynaklı telefonlardan tehdit mesajları gönderilmesi üzerine başlatılmıştı. 23 Ekim'de ise 'Çirkinler' ve 'Casperlar' olarak bilinen suç örgütleriyle bağlantılı kurşunlama ve kundaklama olaylarına yönelik operasyonda 9 kişi gözaltına alınmıştı.
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İşadamı Nevzat Aydın'a ''Çirkin'' tehdit! Şikayetçi oldu
İşadamı Nevzat Aydın, Çirkinler çetesinin kendisinden 1 milyon euro haraç istediğini, aksi halde aksi halde oğlunun öldürüleceğini belirterek şikâyetçi oldu.
'Çirkinler' suç örgütü, işadamı Nevzat Aydın'dan 1 milyon euro haraç istedi. Aydın'ı oğlunu öldürmekle tehdit eden çetenin 4 üyesi Beykoz'da saklandıkları evde düzenlenen operasyonla yakalandı.
Yemeksepeti'nin kurucusu ve eski sahibi iş insanı Nevzat Aydın, oğlunun hayatıyla tehdit edildiği iddiasıyla İstanbul'da polise şikâyette bulundu. AKŞAM Gazetesi'nin haberine göre, Aydın, 28 Ekim'de Yunanistan'ın +30 ülke kodunu taşıyan bir telefon numarasından arandığını, kendisini "Çirkinler" suç örgütünden K.A. olarak tanıtan kişinin 1 milyon euro talep ettiğini söyledi. Şüphelinin, istenen paranın ödenmemesi hâlinde oğlunu öldürmekle tehdit ettiğini belirten Aydın'ın başvurusu üzerine polis inceleme başlattı. Beykoz'da bir evde saklandıkları tespit edilen çetenin 4 üyesi düzenlenen operasyonla yakalandı.
MAÇ SONRASI ARADILAR
Aydın, tehditlerin 22 Ekim'de oğlunun Trabzonspor-Beşiktaş karşılaşması öncesinde düzenlenen seremoniye katılmasının ardından başladığını ifade etti. Oğlunun maç öncesinde futbolcularla sahaya çıkabilmesi için 100 milyon TL ödediği yönündeki haberler sonrası hedef hâline geldiğini ileri sürdü. İddiaları yalanlayan Aydın, haberi yayımlayan kişiler hakkında yasal yollara başvurma hakkını saklı tuttuğunu belirtti.
PIRLANTACI AİLEYE GÖZDAĞI VERMİŞLERDİ
Tehdit içerikli aramanın yapıldığı telefon numarası ile K.A.'nın kimlik bilgilerinin belirlenmesi için çalışma başlatıldı. K.A.'nın bağlı olduğunu söylediği Çirkinler suç örgütüne yönelik 3 Ekim'de İstanbul'da bir operasyon düzenlenmişti. 5 şüphelinin gözaltına alındığı operasyon, bir pırlanta firmasının sahiplerine yurtdışı kaynaklı telefonlardan tehdit mesajları gönderilmesi üzerine başlatılmıştı. 23 Ekim'de ise 'Çirkinler' ve 'Casperlar' olarak bilinen suç örgütleriyle bağlantılı kurşunlama ve kundaklama olaylarına yönelik operasyonda 9 kişi gözaltına alınmıştı.
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