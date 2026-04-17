İletişim Başkanı Duran'dan Türkiye vurgusu

İletişim Başkanı Duran, Türkiye'nin küresel rolüne ilişkin açıklama yaptı. Açıklamada diplomasi ve liderlik vurgusu öne çıktı.
Haber Giriş Tarihi: 17.04.2026 21:39
Haber Güncellenme Tarihi: 17.04.2026 21:42
Haber Merkezi
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşımda Türkiye’nin uluslararası konumuna ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Duran, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde Türkiye’nin küresel ölçekte yapıcı ve dengeleyici bir aktör olarak öne çıktığını ifade etti. Açıklama, Türkiye’nin diplomasi yaklaşımına yönelik mesajlar içermesi bakımından dikkat çekti.
Duran paylaşımında, “Barışın Anahtarı Türkiye” anlayışıyla ülkenin yalnızca bölgesinde değil dünya genelinde de etkin rol üstlendiğini belirtti. Türkiye’nin krizlerde çözüm odaklı bir yaklaşım sergilediğini vurgulayan Duran, bu tutumun uluslararası ilişkilerde belirleyici olduğunu ifade etti.
Türkiye’nin diplomasi yaklaşımı öne çıktı
Açıklamada, Türkiye’nin bölgesel krizlerde çatışma yerine çözüm, kutuplaşma yerine istikrar odaklı bir politika izlediği kaydedildi. Güçlü liderlik ve etkin diplomasi vurgusu yapılan paylaşımda, Türkiye’nin uluslararası arenada denge unsuru olarak konumlandığı belirtildi.
İnsani diplomasi mesajı verildi
Duran, küresel ölçekte yaşanan savaş ve krizlerde Türkiye’nin insani duruş sergilediğini ifade etti. Bu yaklaşımın, ülkenin uluslararası alanda “mazlumların yanında” konumlandığını gösterdiği aktarıldı.
Paylaşımda ayrıca Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın dünya barışına ilişkin önceki açıklamalarına ve liderlerle gerçekleştirdiği ikili görüşmelere ait görüntülerin yer aldığı bir videonun da bulunduğu bilgisi verildi.
